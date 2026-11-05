Madres de desaparecidos toman la Fiscalía Regional de Poza Rica

Las instalaciones de la Fiscalía Regional de Poza Rica fueron tomadas por madres de diversos colectivos de personas desaparecidas para exigir que se cumplan los compromisos asumidos por la Fiscalía General del Estado, entre ellos, la instalación de mesas de trabajo.

Excélsior

"La coordinación con las demás instituciones, como es la Comisión Estatal de Búsqueda, pues no logran ponerse de acuerdo, y esto hace un conflicto: la Fiscalía no me lo pidió y la Comisión Estatal de Búsqueda le echa la culpa a la Fiscalía, y el no ponerse de acuerdo ha hecho un largo retroceso y años de seguir buscando", afirmó Elba Hernández, representante del colectivo Unidas por amor a nuestros desaparecidos.

Las madres buscadoras aseguraron que las autoridades de Veracruz no les brindan protección cuando realizan las búsquedas.