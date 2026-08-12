Arribo de sargazo rompe récord en el Caribe Mexicano; ¿qué playas están afectadas?

El incontenible arribo de sargazo a las costas de Quintana Roo ha superado la barrera de las 100 mil toneladas, estableciendo un nuevo récord histórico negativo para el Caribe Mexicano y cambiando por completo las dinámicas turísticas y ambientales de la región.

De acuerdo con Brandon Mex Martínez, director de Residuos de Manejo Especial del Gobierno de Quintana Roo, la recolección de esta macroalga (tanto en mar abierto como en las playas) suma hasta el momento 104 mil 700 toneladas.

El pronóstico para el cierre de 2026 es alarmante: se espera la llegada de al menos 130 mil toneladas, lo que representa un incremento del 35% en comparación con 2025, cuando se registró una marca de 96 mil toneladas. Atrás quedaron los años donde las recolecciones máximas oscilaban entre las 40 y 50 mil toneladas.

El contraste es evidente: la arena blanca y el agua turquesa se ven opacados por miles de toneladas de macroalga que recalan a diario. Cuartoscuro

¿Qué playas tienen sargazo y cuáles están limpias?

La "marea marrón" abarca actualmente casi la totalidad de los mil 176 kilómetros de costas del estado. De los 140 puntos que se monitorean a diario, la situación es crítica en las principales zonas turísticas.

Las playas más afectadas son:

Tulum

Playa del Carmen

Puerto Morelos

Cancún (Zona Norte)

Mahahual (Zona Sur)

¿A dónde ir? Playas libres de sargazo: Si buscas disfrutar del mar Caribe sin la presencia de esta alga, actualmente sólo seis sitios se mantienen limpios:

Pese al esfuerzo por limpiar, la rápida acumulación de sargazo crea barreras físicas en la orilla, cambiando la experiencia de los bañistas. Cuartoscuro

Una pequeña porción de la Isla de Holbox

Isla Contoy

Isla Blanca

Banco Chinchorro Norte y Banco Chinchorro Sur

Fin de la temporada: El sargazo ahora es un problema de todo el año

Históricamente, el sargazo tenía una temporalidad marcada, pero Brandon Mex Martínez advierte que eso ha cambiado. Este año, la macroalga se adelantó dos meses, comenzando su recale masivo desde el 5 de enero.

"Prácticamente se acabó la temporada libre de sargazo en el Caribe Mexicano. Ya tenemos arribo todo el año; sabemos que los primeros meses la cantidad es menor comparada con los picos de mayo a agosto, pero seguiremos teniendo esta macroalga de forma permanente", detalló el funcionario.

Cuando el sargazo no se recoge a tiempo, comienza a descomponerse en la orilla, generando malos olores y afectando la salud pública. Cuartoscuro

Tecnología y monitoreo: Ojos en el cielo contra la marea marrón

Para hacer frente a esta crisis, el Centro de Monitoreo Ambiental y de Sargazo del Estado de Quintana Roo (CEMAS), coordinado por el hidrobiólogo Esteban Amaro, encabeza un esfuerzo sin precedentes. Lo que nació hace 11 años como una iniciativa de la sociedad civil en Facebook, hoy es una red oficial de alta tecnología que opera desde el C-5.

Para el rastreo del alga, el CEMAS utiliza:

Imágenes del sistema satelital Copernicus (Agencia Espacial Europea) para monitorear el alga a más de 9 mil kilómetros de distancia.

Cámaras de seguridad en las playas.

Vuelos de drones de alta gama para mapeo en tiempo real.

Trabajo de campo para validar datos.

La marea marrón no solo afecta el turismo, sino también el ecosistema y la fauna local que habita las aguas del Caribe. Cuartoscuro

El resultado es un semáforo de alerta diario que clasifica las playas en rojo (excesivo), naranja (abundante), amarillo (moderado), verde (bajo) y azul (sin sargazo), permitiendo a los tres niveles de gobierno anticipar la recolección.¿Por qué llega tanto sargazo al Caribe?

A pesar de la contención de 9 mil metros de barreras físicas, las cuadrillas de trabajadores y los esfuerzos de la Secretaría de Marina (Semar), la recolección es insuficiente.

El sargazo llega desde África Occidental impulsado por una "tormenta perfecta" de factores ambientales: modificaciones en las corrientes y vientos, exceso de nutrientes en el mar por actividades humanas, el polvo del Sahara y el calentamiento del océano intensificado por el fenómeno de El Niño.

"El pronóstico es que el sargazo llegó para quedarse. Es un síntoma del cambio climático y, mientras no solucionemos eso, el sargazo va a seguir llegando a Quintana Roo", advirtió Esteban Amaro. El impacto en el turismo, la biodiversidad y la salud pública exige ahora estrategias de adaptación permanentes.