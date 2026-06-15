Puebla se consolida como epicentro de eventos internacionales y prevé derrama histórica

El estado de Puebla fortalece su posición como uno de los principales destinos del país para la realización de eventos deportivos, culturales, turísticos, económicos y de innovación, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al anunciar encuentros de alcance nacional e internacional que dejarán una derrama económica estimada en más de 500 millones de pesos.

El mandatario estatal destacó que este tipo de eventos representan desarrollo económico, generación de ingresos, fortalecimiento del empleo y combate a la pobreza, al beneficiar de manera directa a hoteles, restaurantes, comercios, servicios turísticos y miles de familias poblanas.

Armenta Mier subrayó que Puebla avanzó del sexto al cuarto lugar entre los estados más visitados del país, resultado que atribuyó a su infraestructura, conectividad, capacidad organizativa, hospitalidad y oferta académica, al contar con importantes universidades y centros de formación profesional que hacen de la entidad un espacio atractivo para congresos y convenciones especializadas.

Autoridades del Gobierno de Puebla anuncian la realización del Congreso Mexicano del Petróleo 2027, con una expectativa superior a 10 mil asistentes y una importante derrama económica para la entidad. Excélsior

El gobernador explicó que su administración mantiene una estrategia permanente de planeación y promoción de eventos, con el objetivo de garantizar actividad turística durante todo el año y evitar fluctuaciones estacionales en la derrama económica.

Asimismo, informó que en los próximos días avanzarán acciones de rehabilitación de 13 mil metros de vialidades y se impulsará el proyecto Pasaporte 2027, como parte de las medidas para ampliar el dinamismo turístico y económico de Puebla.

Por su parte, la directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, detalló que los días 15 y 16 de agosto se realizará el Festival Internacional de Cultura y Motociclismo México 2026, FIC Moto, en el Centro Expositor.

Explicó que Puebla obtuvo la sede gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Deporte y Juventud, encabezada por Gaby “La Bonita” Sánchez, y la Subsecretaría de Deporte, lo que permitirá posicionar al estado como la capital del motociclismo en México.

El festival reunirá cultura motociclista, música, gastronomía, turismo y convivencia familiar. Se prevé la asistencia de más de 25 mil personas, de las cuales 13 mil ya cuentan con registro anticipado, así como la ocupación de cinco mil habitaciones de hotel y una derrama económica superior a los 60 millones de pesos.

El programa contempla exposiciones de marcas nacionales e internacionales, espectáculos de freestyle y motocross, zona gastronómica, actividades recreativas y la presentación estelar de Panteón Rococó.

Talavera Herrera recordó que FIC Moto 2026 surge tras el éxito alcanzado en febrero pasado en San Pedro Cholula, donde participaron más de cuatro mil motociclistas provenientes de distintos estados del país. En esta edición se espera la participación de más de 600 clubes motociclistas de toda la República Mexicana.

La funcionaria también informó que Puebla fue confirmada por tercera ocasión como sede del Congreso Mexicano del Petróleo 2027, considerado el encuentro más importante de la industria energética del país y uno de los más relevantes de América Latina.

Después de haber sido sede en 2011 y 2017, la entidad recibirá nuevamente este congreso tras 10 años, con una expectativa superior a 10 mil visitantes y una derrama económica cercana a los 400 millones de pesos.

En materia deportiva, la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez Saavedra, destacó la coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, para fortalecer el deporte social a través de convenios con los Centros del Deporte Escolar y Municipal, CEDEM.

A través del programa Ponte Pila, que cuenta con una inversión de un millón de pesos, se desarrollan cinco actividades masivas orientadas a fortalecer la integración social y la convivencia comunitaria.

Entre ellas se encuentran la Clase Nacional de Defensa Personal, realizada en marzo; Diamantes de Paz, Clase Nacional de Béisbol y Softbol, celebrada en abril; la Clase Nacional de Box “Puños de Transformación 2026”, programada para el 16 de agosto; la Clase Nacional de Minibaloncesto por la Paz “¡Ponte Pila!, Bota y Encesta”, prevista para el 27 de septiembre; y la Carrera Nacional Familiar “México por la Paz”, que se llevará a cabo el 22 de noviembre.

El gobierno estatal señaló que estas acciones refrendan el trabajo coordinado entre la Federación y el Estado para convertir al deporte, el turismo y los grandes eventos en herramientas de bienestar, inclusión, desarrollo económico y transformación social.