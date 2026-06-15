Detienen a 'El 24', operador de 'El Chapo Isidro', en Sinaloa

Iván Raymundo Olivas Reyes, alias El 24, presunto operador de la facción El Chapo Isidro, que encabeza Fausto Isidro Meza Flores, del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, fue detenido junto con otras tres personas, durante operativos realizados por el gabinete de seguridad en los municipio de Culiacán y Mocorito, en Sinaloa.

Junto con El 24 fueron capturados Patricio Albarrán Patiño, alias Pato, Esequiel Bueno Madero y Jorge Aruanjo Madriles, en un operativo en el que también se aseguraron dos vehículos, cuatro armas de fuego largas, un arma de fuego corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.

El gabinete de seguridad detalló que en otras acciones realizadas en la entidad se detuvo a otras siete personas, en las que se inhabilitaron seis áreas de concentración de materiales y se aseguraron tres armas largas, cinco cargadores, 217 cartuchos, un reactor de síntesis orgánica, 5 mil 490 litros y 250 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetaminas.

Decenas de cargadores y municiones decomisados como resultado de la coordinación interinstitucional en Sinaloa. Especial

El gabinete de seguridad del gobierno de México informó que, los operativos se realizaron en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General (FGE), ambas del estado de Sinaloa.

En otra acción realizada en Concordia, en el poblado Las Iguanas, se aseguró un arma larga, 46 cargadores y 3 mil 001 cartuchos.

En el poblado Las Habitas, en El Rosario, otras cuatro personas personas fueron detenidas, entre ellas uno de nacionalidad extranjera y un menor de edad, en posesión de un fusil Barrett, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, cinco chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

También en Mocorito, en el Ranchito de los Gaxiola, una persona fue detenida y se aseguraron seis armas largas, siete cargadores, 210 cartuchos, dos chalecos tácticos, siete kilos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

En Mazatlán, en el poblado La Noria, durante recorridos terrestres, se aseguraron 951 cartuchos, cinco cargadores y una cuatrimoto; mientras que en la localidad La Amole, se detuvo a tres personas, una de ellas extranjera, con cinco armas largas, un arma corta, 29 cargadores, mil 280 cartuchos, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas.

Personal del Ejército Mexicano resguarda armamento incautado durante un operativo en Sinaloa. Especial

Durante recorridos de seguridad de personal de seguridad en San Ignacio, se localizaron siete artefactos explosivos improvisados, 29 estopines eléctricos, 49 estopines de retardo y seis salchichas explosivas.

En la estación Fitosanitaria La Concha, en Escuinapa, se localizó un bulto que contenía cinco armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, tres chalecos tácticos y cinco culatas para arma larga.

En Elota, en inmediaciones del poblado Casas Grandes, se localizó un campamento donde se aseguraron cuatro armas largas, 56 cartuchos, 10 cargadores, un chaleco y ropa táctica.

En los municipios de Culiacán y Cosalá, en los poblados La Pluma de la Gallina, Bacatá, El Sauce, Las Amargosas y La Vuelta del Cerro, se inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso, se aseguraron tres armas largas, cinco cargadores, 217 cartuchos, un reactor de síntesis orgánica.

En estos puntos se aseguraron 5 mil 490 litros y 250 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetaminas, con lo que se calculó que se causó una afectación económica a la delincuencia organizada por 110 millones de pesos.