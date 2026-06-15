Pobladores toman presidencia municipal de Acatlán; protestan por mala gestión

Un grupo de habitantes de Acatlán de Osorio, en Puebla, tomó este lunes las instalaciones de la Presidencia Municipal para protestar contra lo que consideran una deficiente gestión encabezada por la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas. La movilización, que inició como una manifestación ciudadana, derivó en momentos de tensión tras la presunta intervención de elementos de la Policía Municipal.

Los inconformes sostienen que el gobierno local ha mostrado falta de capacidad para atender diversas problemáticas del municipio y acusan una ausencia de diálogo con distintos sectores de la población.

De acuerdo con testimonios de participantes y vecinos que presenciaron los hechos, la situación se agravó cuando elementos de seguridad intentaron dispersar la manifestación.

Entre los señalamientos realizados por los manifestantes destaca la presunta detención de la maestra Marlen Paz Rodríguez, quien, según las versiones difundidas por los propios inconformes, habría sido agredida físicamente durante el operativo.

La docente había denunciado días antes un supuesto incidente en el que afirmó haber sido atropellada por la presidenta municipal, una acusación que hasta el momento no ha sido esclarecida públicamente por las autoridades correspondientes.

Los habitantes también denunciaron lo que calificaron como una actuación intimidatoria por parte de los cuerpos de seguridad, señalando incluso la presencia de armamento de alto calibre durante la movilización.

Conflicto político ya había llegado al Congreso de Puebla

La protesta ocurre en medio de un conflicto político que en días recientes trascendió al ámbito legislativo estatal.

El pasado viernes, el diputado local Miguel Trujillo de Ita, presidente de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Congreso del Estado, se pronunció sobre las diferencias existentes entre regidores y la alcaldesa de Acatlán de Osorio.

El legislador señaló que cualquier acusación contra la administración municipal deberá estar respaldada por pruebas concretas y presentarse formalmente ante las instancias competentes.

Asimismo, recordó que cualquier revisión a las cuentas públicas o al desempeño del Ayuntamiento debe sustentarse en elementos verificables y no únicamente en señalamientos de carácter político.

Llaman al diálogo para evitar una mayor confrontación

Miguel Trujillo de Ita reconoció que la existencia de inconformidades entre integrantes del Cabildo y el gobierno municipal evidencia que existe una problemática que requiere atención.

"Sin duda algo está pasando ahí", expresó el diputado al referirse a las manifestaciones y desacuerdos registrados en el municipio.

El legislador consideró que antes de adoptar medidas más severas, las partes involucradas deben privilegiar el diálogo para identificar las causas del conflicto y construir soluciones que permitan mejorar el funcionamiento de la administración local.

Ayuntamiento guarda silencio ante los señalamientos

Hasta el cierre de esta información, el gobierno municipal encabezado por Guadalupe Lucero Bárcenas no había emitido una postura oficial sobre la toma de la Presidencia Municipal, la actuación de la Policía ni las acusaciones realizadas por los manifestantes.

La expectativa ahora se centra en la respuesta institucional del Ayuntamiento y en las posibles investigaciones que pudieran derivarse de los hechos denunciados por ciudadanos y actores políticos.

Mientras tanto, la toma de la sede municipal refleja el creciente clima de inconformidad que atraviesa Acatlán de Osorio y abre un nuevo capítulo en la disputa política que mantiene dividida a una parte de la vida pública del municipio.