La Cámara de Diputados dará prioridad a una eventual solicitud de juicio de procedencia contra el legislador del Partido del Trabajo, Francisco Javier Vázquez Calixto, denunciado públicamente por presunto abuso sexual por la diputada local de Hidalgo, Orquídea Larragoiti, aseguró el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué.

Vázquez Calixto, diputado federal y comisionado nacional del PT en Hidalgo, fue señalado por Larragoiti, el miércoles 25 de noviembre, en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Los hechos denunciados habrían ocurrido hace aproximadamente dos meses y medio.

A pesar de que hasta el momento la Cámara no ha recibido una notificación oficial, Bolaños-Cacho aseveró que el caso es de extrema gravedad y dijo que de llegar una solicitud de la Fiscalía de Hidalgo se turnará inmediatamente a la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional.

Es gravísimo. Aún no hemos sido notificados, pero estaremos atentos nosotros a cualquier notificación, a responder a cualquier autoridad, a cualquier acusación de tal calado”, afirmó.

“Daríamos prioridad a esta solicitud”, sostuvo, al ser cuestionado sobre las medidas que adoptarían en San Lázaro para evitar que el caso se prolongue, como ocurrió con el procedimiento contra el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, denunciado en octubre del 2024, por su media hermana, Nidia Fabiola, por el presunto delito de violación en grado de tentativa.

Explicó que, una vez que la Fiscalía presente la solicitud de declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados, corresponderá a la Sección Instructora analizarla y desahogar el procedimiento, para posteriormente someter el dictamen a votación del Pleno.

El objetivo, precisó, es que el legislador señalado pueda ser juzgado sin la inmunidad procesal que le otorga su cargo como diputado federal.

“Si se presenta una denuncia ante una fiscalía, la fiscalía debe presentar ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio de procedencia. (…) Nosotros, en caso de que eso sucediera, garantizaremos en todo momento que se siga todo lo que la ley establece”, puntualizó.

LICENCIA NO ELIMINA LA POSIBILIDAD DE SER JUZGADO

Ante la posibilidad de que Vázquez Calixto solicite licencia a su cargo, el presidente de la Mesa Directiva explicó que, en ese supuesto, el legislador podría ser juzgado sin la inmunidad procesal que le confiere el fuero.

“Al ser representante federal estás investido del fuero que te protege ante cualquier juicio, aunque sean malos hechos aunque haya malos hechos. Por eso cuando se presenta una denuncia como esta, de tal gravedad, se tiene que actuar de manera prioritaria para que se quite la inmunidad procesal y pueda ser juzgado ante los tribunales”, dijo.

Bolaños-Cacho también reconoció que el alcance de esta protección constitucional debe revisarse, pues actualmente ampara a legisladores incluso ante acusaciones relacionadas con hechos ajenos a su actividad parlamentaria.

“Yo coincido que la inmunidad procesal es solamente y debe de seguir existiendo solamente para proteger a las legisladoras y legisladores por sus dichos como diputadas, diputados federales senadoras y senadores, pero la ley no lo especifica como tal debemos ir más allá a tratar de resolver esta laguna jurídica.

Al ser cuestionado sobre la contradicción entre el discurso feminista de los partidos y la falta de sanciones contra presuntos agresores, respondió que no se adelantaría a los hechos y que la Cámara actuaría conforme a derecho si recibe la solicitud de la Fiscalía.

“Yo no me adelantaría. En caso de que llegara una denuncia de la Fiscalía, nosotros actuaríamos conforme a derecho (…) es un tema que venimos platicando desde el caso del Diputado Cuauhtémoc Blanco (…) desgraciadamente o afortunadamente como lo quieran ver, al ser diputado, al ser senador al ser representante federal estás investido del fuero que te protege ante cualquier juicio, aunque sean malos hechos”, dijo.

Sin embargo, consideró que el fuero debe proteger a diputados y senadores por sus expresiones en el ejercicio de sus funciones, pero no convertirse en un obstáculo para que enfrenten a la justicia por otros hechos.

Agregó que la inmunidad procesal “es solamente y debe de seguir existiendo solamente para proteger a las legisladoras y legisladores por sus dichos como diputadas, diputados federales, senadoras y senadores”, planteó.

LARRAGOITI ACUDIRÁ A LA FISCALÍA

La diputada local del PT en Hidalgo anunció que presentará una denuncia ante la Subprocuraduría de Delitos de Género, luego de hacer pública la acusación contra Vázquez Calixto.

En su pronunciamiento, Larragoiti señaló que decidió revelar los hechos después de analizarlos con su familia y describió la situación que enfrentó como humillante, denigrante y violenta.

La legisladora descartó renunciar al Partido del Trabajo y solicitó el acompañamiento de las dirigencias nacional y estatal, así como de sus compañeros legisladores y militantes, durante el proceso legal.

Luego de ser señalado, el miércoles, el diputado Vázquez Calixto se hizo presente en la sesión ordinaria, registró su asistencia y no dio declaraciones sobre el tema. Este jueves 26 de noviembre, no ha sido visto en su curul ni en el Pleno.

Bolaños-Cacho insistió en que la Cámara no puede actuar antes de recibir una solicitud formal, pero aseguró que, de llegar, el procedimiento será atendido con prioridad y conforme a la ley.