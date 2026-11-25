En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada local del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo, Orquídea Larragoiti, denunció públicamente haber sido víctima de presunto abuso sexual por parte del diputado federal Francisco Javier Vázquez Calixto, integrante de la misma fuerza política.

La legisladora hizo pública la acusación ante representantes de los medios de comunicación durante una actividad realizada este miércoles 25 de noviembre en el Congreso del Estado de Hidalgo.

Tras dar a conocer su denuncia, Larragoiti recibió el respaldo de diputadas y diputados de todas las fracciones políticas, quienes se pronunciaron públicamente en su apoyo.

Los legisladores también acompañaron a la diputada a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos de Género en Hidalgo, donde acudió a interponer la denuncia correspondiente.

Francisco Javier Vázquez Calixto se desempeña actualmente como diputado federal y comisionado nacional del Partido del Trabajo en Hidalgo.

La denuncia ocurre en el contexto del 25N, fecha en la que se visibilizan las distintas formas de violencia contra las mujeres y se reivindica su derecho al acceso a la justicia.