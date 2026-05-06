Ariadna Montiel encabeza en Saltillo arranque regional de Morena-PT

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó este miércoles en Saltillo el arranque regional de campaña de la coalición integrada por Morena y el Partido del Trabajo (PT), rumbo a las elecciones del próximo 7 de junio en Coahuila.

A través de redes sociales, Montiel destacó que el movimiento inició actividades “con fuerza”, acompañado de “mujeres y hombres honestos y comprometidos con transformar Coahuila”. En su mensaje, afirmó que la coalición mantiene una estrategia cercana a la ciudadanía y enfocada en el contacto directo con la población.

“Somos un movimiento que camina casa por casa, escuchando al pueblo y defendiendo sus derechos todos los días”, expresó la exsecretaria de Bienestar, quien asumió recientemente la dirigencia nacional de Morena y ahora encabeza las actividades partidistas rumbo a los comicios locales.

Durante el acto político participaron diversos liderazgos y candidatos vinculados a la coalición Morena-PT, quienes acompañaron el mensaje de unidad y movilización territorial en la capital coahuilense.

Montiel reiteró que “ya es tiempo de poner por delante al pueblo de Coahuila” y llamó a simpatizantes y militantes a respaldar a la coalición en las urnas. “Este 7 de junio, juntos haremos historia”, señaló la dirigente morenista al cerrar su mensaje difundido desde Saltillo.