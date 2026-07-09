Cinco tomas clandestinas son detectadas tras derrame de hidrocarburo en Hidalgo

En Hidalgo, el derrame de hidrocarburo registrado desde la tarde del pasado domingo en Mineral de la Reforma permitió la localización de cinco tomas clandestinas presuntamente utilizadas para la extracción ilegal de combustible, de acuerdo con información proporcionada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

La empresa productiva del Estado informó que las conexiones irregulares fueron aseguradas y cerradas, mientras continúan las labores para contener la fuga, retirar el combustible derramado y llevar a cabo el saneamiento de los predios afectados.

En las acciones participan brigadas de Pemex, personal de Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes mantienen un operativo de supervisión en la zona para evaluar las condiciones del área y dar seguimiento a las afectaciones ocasionadas por el incidente.

Las autoridades señalaron que los trabajos de limpieza y remediación permanecerán hasta eliminar los riesgos ambientales y de seguridad derivados del derrame, además de verificar que no exista peligro para la población.

Como medida preventiva, se mantiene restringido el acceso al perímetro donde se desarrollan las maniobras. Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a evitar acercarse al sitio y a reportar de inmediato cualquier indicio de presencia de hidrocarburo, olores intensos a combustible o situaciones que puedan representar un riesgo, atendiendo únicamente la información emitida por las instancias oficiales.