Universitarios desconfían de la IA; sólo 1 de cada 12 cree plenamente en sus respuestas

Sólo uno de cada 12 estudiantes universitarios confía plenamente en las respuestas que genera la inteligencia artificial, mientras que casi tres de cada cuatro aseguran que siempre verifican la información antes de utilizarla, revela la Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa en la Educación Superior (ENIAG 2025), elaborada por la Secretaría de Educación Pública.

Aunque el uso de herramientas como ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial se ha generalizado en las universidades del país, la encuesta muestra que los estudiantes mantienen una postura de cautela frente a sus resultados.

El estudio señala que 48.2% de los universitarios afirma confiar “algo” en las respuestas que ofrece la inteligencia artificial, pero siempre las revisa, mientras que otro 25% dice confiar “mucho”, aunque también verifica la información antes de utilizarla. En contraste, sólo 8.2% reconoce confiar plenamente en las respuestas generadas por estas herramientas.

En conjunto, los resultados indican que 73.2% de los estudiantes no utiliza la información generada por inteligencia artificial sin antes corroborarla, lo que refleja que, pese a la rápida adopción de estas plataformas, persiste una percepción de que sus respuestas pueden contener errores, sesgos o información imprecisa.

Los resultados contrastan con el nivel de uso que ya alcanzó la inteligencia artificial en la educación superior. Cuartoscuro

No obstante, la propia encuesta advierte que verificar la información no necesariamente implica desarrollar pensamiento crítico, pues esa revisión puede responder simplemente al intento de evitar errores, cuestionamientos académicos o sanciones por parte de los docentes.

Los resultados contrastan con el nivel de uso que ya alcanzó la inteligencia artificial en la educación superior. De acuerdo con la ENIAG 2025, 66% de los estudiantes y 60% de los docentes utilizan estas herramientas de manera cotidiana, mientras que 93% de los alumnos y 95% de los profesores conocen qué es la inteligencia artificial generativa.

Ante este escenario, la Secretaría de Educación Pública sostiene que el desafío ya no consiste en decidir si la inteligencia artificial debe estar presente en las universidades, sino en fortalecer la formación de estudiantes y docentes para que aprendan a interpretar, contrastar y utilizar de manera crítica la información que producen estos sistemas.

La encuesta fue aplicada en 2 mil 900 instituciones de educación superior y analizó las respuestas de un millón 143 mil 451 estudiantes y 133 mil 582 docentes, convirtiéndose en el mayor diagnóstico realizado en México sobre el uso de inteligencia artificial generativa en las universidades.