Rosa Icela Rodríguez se reúne con colectivo de búsqueda de Tamaulipas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con integrantes del colectivo De Frente Hasta Encontrarte, de Tamaulipas, para escuchar sus planteamientos y dar seguimiento a sus solicitudes relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

A través de sus redes sociales, la funcionaria informó que durante el encuentro también mostró a las integrantes del colectivo el funcionamiento del Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), instalado en la Secretaría de Gobernación.

La reunión tuvo como objetivo fortalecer la comunicación entre las autoridades y las familias que buscan a sus seres queridos, así como atender las peticiones de quienes integran el colectivo.

Excélsior

La Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata es un mecanismo orientado a coordinar acciones para la localización de personas desaparecidas y facilitar la respuesta de las instituciones involucradas.

En el encuentro participaron también representantes de instancias vinculadas con la atención a víctimas y los derechos humanos, entre ellos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La reunión se enmarca en las acciones de diálogo y seguimiento con colectivos de familiares de personas desaparecidas.