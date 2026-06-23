Ronald Johnson inaugura Centro de Innovación CaliBaja, en CETYS Universidad

El embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, inauguró este martes el Centro de Innovación CaliBaja en el CETYS Universidad, sede del primer American Space en la península de Baja California y el décimo en México.

Se trata de un espacio de conocimiento que amplía la red de American Spaces, encabezada por el Centro Benjamin Franklin de la Embajada norteamericana, creando nuevas oportunidades para el aprendizaje, la innovación, el emprendimiento y la enseñanza del idioma inglés.

El embajador declaró que “al reunir a la academia, al sector privado y a líderes tecnológicos, el Centro de Innovación CaliBaja ayudará a estudiantes y emprendedores a desarrollar las habilidades necesarias para una economía en constante transformación”.

A través de alianzas con CETYS Universidad, Qualcomm y Microsoft, los participantes tendrán acceso a certificaciones, capacitación y herramientas que fortalecen el talento, impulsan la innovación y preparan a la fuerza laboral para el futuro.

El diplomático agregó que “no hay mejor lugar para este centro que la región CaliBaja, uno de los principales polos de innovación, tecnología y colaboración transfronteriza de América del Norte”.

El embajador Johnson aseveró que todos los días, Norteamérica demuestra cómo los Estados Unidos y México pueden trabajar juntos para desarrollar talento, generar oportunidades y fortalecer la competitividad compartida.

Ronald Johnson subrayó que “mientras los Estados Unidos celebran 250 años de independencia, este centro refleja el espíritu de innovación e ingenio que siempre ha impulsado a nuestro país. Al ampliar el acceso a habilidades, tecnología y oportunidades, el Centro de Innovación CaliBaja fortalecerá los lazos entre nuestras naciones y contribuirá a un futuro más próspero a ambos lados de la frontera”.

CaliBaja Innovation Center: Where Partnerships Create Opportunity pic.twitter.com/ZgOQZQiwQZ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 23, 2026

EU reporta decomiso de 43 mil cartuchos

El embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, reportó la incautación de más de 43 mil cartuchos de municiones en un solo día y un mismo sitio, cuya acción se inscribe en la estrategia de lucha contra el tráfico ilegal de armas de fuego y municiones en el que trabajan de forma conjunta con México.

El decomiso se logró en el puerto de salida de Mariposa en Tucson, Arizona, por parte de elementos de campo de la oficina de Adunas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Interior haciendo uso de nuevos equipos tecnológicos para detectar de manera oportuna todo tipo de armas.

Esta incautación reafirma el compromiso del presidente Donald Trump para detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles.

“También demuestra el valor de la tecnología avanzada de inspección no intrusiva en la identificación y detención de actividades ilícitas. No importa el método, los criminales deben saber que los encontraremos”.

El representante diplomático de la Administración Trump resaltó la colaboración de los gobiernos de ambos países por atender este tema de la seguridad y el combate a los cárteles.

Trabajando juntos Estados Unidos y México, estamos fortaleciendo la seguridad y haciendo que nuestras naciones sean más seguras”, sostuvo.

De acuerdo con CBP, los oficiales descubrieron 40 cajas que contenían 15 mil cartuchos de munición en un vehículo y 44 cajas que contenían 28 mil cartuchos de munición 7.62x39 en otro.