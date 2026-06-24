Proponen que vehículos de transporte público tengan cámaras y botón de pánico

En el Congreso del Estado de Hidalgo fue presentada una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Transporte y a la Ley de Seguridad Pública estatal, con la que se busca incorporar sistemas de videovigilancia y mecanismos de auxilio en unidades del transporte público y en zonas de ascenso y descenso de pasajeros.

La propuesta fue expuesta por la diputada local de Morena por el distrito de Villas del Álamo, Hilda Miranda Miranda, quien planteó la instalación gradual de cámaras de seguridad, botones de pánico y sistemas de grabación y resguardo de imágenes, con el objetivo de contar con herramientas de respuesta ante emergencias o hechos delictivos.

De acuerdo con la exposición legislativa, las modificaciones también contemplan acciones para reforzar la seguridad en paraderos, terminales y estaciones, incluyendo mejoras en iluminación, señalización y protocolos de atención inmediata en caso de incidentes.

El proyecto legislativo señala la necesidad de priorizar la protección de usuarios frecuentes del transporte público, entre ellos estudiantes, personas adultas mayores, trabajadores y mujeres, quienes —se indicó— son los principales usuarios del sistema de movilidad en la entidad.

La iniciativa plantea además fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Movilidad y Transporte, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, el C5i y las autoridades de procuración de justicia, a fin de mejorar la atención de reportes y la capacidad de respuesta ante hechos de inseguridad.

Durante la presentación, se señaló que la percepción de inseguridad en el transporte público continúa siendo un tema recurrente en la zona metropolitana de Pachuca y municipios conurbados, por lo que se considera necesario avanzar en medidas de modernización y prevención.

La propuesta fue turnada a comisiones del Congreso local para su análisis y eventual dictamen.