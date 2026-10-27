Rompimos filas, alcanzamos buenos acuerdos: transportistas tras reunión con Segob

En el marco de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y otras asociaciones de transportistas aceptaron retirar “en forma definitiva” los bloqueos y manifestaciones en las carreteras del país.

Luego de un encuentro de tres horas con autoridades del gobierno federal, realizado en la sede principal de la dependencia, los representantes del gremio transportista comunicaron su decisión tras acordar la instalación de cuatro mesas de trabajo “de alto nivel” para atender sus demandas.

Al respecto, Lauro Rincón Hernández, presidente de la Federación México-Americana de Transportistas (FEMATRAC), señaló:

Ya se le dio la instrucción a todos los compañeros en las carreteras, ya se rompieron filas, ya se están desplazando a sus lugares de origen; quedan las carreteras despejadas, quedan libres. Alcanzamos muy buenos acuerdos que son en beneficio de todos nuestros compañeros transportistas y sobre esa línea iremos trabajando”, explicó a los periodistas al término de la mesa de trabajo de este martes.

Las mesas de trabajo que se acordó implementar “con las instituciones respectivas” abordarán asuntos fiscales, seguridad carretera, infraestructura, seguridad social y condiciones laborales, según informaron tanto los transportistas como la propia Secretaría de Gobernación.

Se precisó que será la Subsecretaría de Gobernación, a cargo de César Yáñez Centeno, el área encargada de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados con los transportistas.

La SEGOB, a través de la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno, coordinará y acompañará estas reuniones para dar seguimiento a las peticiones y avanzar en la construcción de acuerdos. El diálogo permite encauzar las demandas del sector y construir soluciones mediante la coordinación institucional, evitando afectaciones a la ciudadanía y al libre tránsito”, difundió la Secretaría a través de un comunicado de prensa.

Por su parte, el presidente de la CANACAR, Augusto Ramos Melo, destacó que las mesas de trabajo establecidas serán en beneficio de todos los transportistas que circulan por las carreteras de México.

Es importante mencionar que la intención de hablar en voz de los operadores y transportistas es buscar mejores condiciones, las cuales en estas cuatro mesas que comenzaremos a desarrollar van alineadas a ese mensaje y a darles resultados tangibles a todos los transportistas y operadores, que son los que conducen en las carreteras de nuestro país”, evaluó.

A la mesa de diálogo también asistió una representación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), así como Carlos García, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).