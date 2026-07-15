Alerta en Oaxaca: Investigan uso de alcohol en fin de cursos

El festejo por el fin de ciclo escolar 2025-2026 en la comunidad indígena de Santiago Quiavicuzas, perteneciente al municipio de San Carlos Yautepec, Oaxaca encendió las alertas de las autoridades estatales debido a que los menores de edad celebraron bebiendo cerveza, según se aprecia en videos difundidos por los mismos asistentes al evento social realizado en la cancha municipal.

La situación generó atención luego de que el material comenzara a difundirse en distintas plataformas, donde quedó registrado parte del desarrollo de la celebración. De acuerdo con lo que muestran las imágenes, el evento se realizó como parte del cierre del ciclo escolar en esta comunidad de Oaxaca, lo que motivó la intervención de las autoridades competentes para conocer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Videos muestran a menores con presuntas bebidas alcohólicas

Las imágenes muestran a niñas y niños bailando con latas y botellas cuyo contenido podría tratarse de cervezas en lata y en botella, bajo la aparente complacencia de adultos y autoridades.

El material compartido por los asistentes fue el que permitió que el caso cobrara relevancia y llegara al conocimiento de las autoridades estatales. En los videos se observa el desarrollo del festejo y la presencia de los menores con los recipientes, situación que derivó en el inicio de las actuaciones correspondientes.

Según testigos, en el sitio fue instalada una lona con el logotipo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y de la Dirección General de Pueblos Originarios de Oaxaca; asimismo, se registró la presencia de personal de supervisión de la zona escolar de la Sierra Sur.

Estos elementos forman parte de los hechos reportados por quienes estuvieron presentes durante el evento, información que ahora será considerada dentro de las acciones de seguimiento emprendidas por las instancias correspondientes.

Prodennao abre expediente por el caso

A través de un comunicado se dio a conocer que la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao) inició las actuaciones correspondientes dentro del expediente 1039/PRODENNAO/SAAJ/2026, derivado del presunto consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad.

La apertura de este expediente forma parte del procedimiento que lleva a cabo la dependencia para conocer con mayor detalle las circunstancias relacionadas con el caso y determinar los elementos que correspondan conforme a sus atribuciones.

La instancia adelantó que realiza acciones de seguimiento y coordinación institucional para conocer las circunstancias del caso.

Padrinos dan premios por logros

La ceremonia de clausura escolar es un momento culminante del año académico, un espacio en el que se celebran los logros y se crean recuerdos que perdurarán en la memoria de estudiantes, docentes y familias.

En territorio oaxaqueño no es la excepción; sin embargo, la particularidad es que el egresado —desde el nivel básico hasta bachillerato— tiene la oportunidad de elegir a un “padrino” o “madrina” de entre sus parientes cercanos o conocidos. En correspondencia, la persona elegida entrega un obsequio: desde flores, peluches y videojuegos hasta tabletas y celulares, entre otros.

En Bajos de Chila, un joven egresado recibió de parte de su madrina un collar elaborado con más de 8 mil pesos en billetes.

*mcam