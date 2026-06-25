Robots a la cancha: Arranca la Copa FutBotMX 2026 en el IPN

Con los procesadores trabajando a máxima capacidad y las estrategias de programación listas para ponerse a prueba, el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se convirtió en la cancha oficial de la Copa FutBotMX 2026. Este "Mundialito de Robótica" no es un juego de niños: es una apuesta de la recién creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) para demostrar que el talento tecnológico en México juega en primera división.

El torneo nace bajo el cobijo del "Mundial Social", una iniciativa impulsada por el Gobierno federal para conectar la fiebre futbolera del Mundial con la ciencia. De una convocatoria masiva que atrajo a cerca de 300 equipos en noviembre pasado, un estricto filtro técnico basado en peso, dimensiones y algoritmos dejó sobre la cancha a 53 escuadras finalistas, divididas en las categorías Ágil y Abierta.

Pero los robots en el pasto sintético son solo la mitad de la historia. El torneo dio un salto cuántico al aliarse con el gigante tecnológico Meta. En una competencia paralela, más de 130 equipos de programadores están usando el modelo avanzado de Inteligencia Artificial SAM 3 (Segment Anything Model 3) para realizar Visión por Computadora: el software detecta, segmenta y rastrea la pelota y los robots en tiempo real a través de video. En total, la final moviliza a cerca de 900 mentes brillantes de todo el país.

Durante la inauguración, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secihti, explicó que el verdadero propósito del torneo es fortalecer la idea de que México tiene que ser autosuficiente.

Buscamos que la ciencia y la tecnología se fomenten desde los más pequeños para construir la soberanía tecnológica que nuestro país requiere", dijo

Orgullo Politécnico y el factor "Chikatana"

Como anfitrión del evento, el Director General del IPN, Arturo Reyes Sandoval, recordó que el Politécnico ha sido históricamente cuna de la computación en México, poniendo como ejemplo al célebre egresado Raúl Rojas González, pionero de los autos autónomos en Europa.

El director mencionó a "Las Chicatanas", un equipo de la UPIITA (IPN) conformado exclusivamente por mujeres que ya conquistó torneos nacionales e internacionales (como el NASA Space Apps Challenge), consolidándose como un referente de que la ingeniería y las ciencias exactas también les pertenecen a las jóvenes mexicanas.

Mentes autónomas

La teoría se convirtió en práctica con el partido de exhibición inaugural en la categoría autónoma (donde las máquinas juegan solas, sin control remoto, tomando decisiones según lo que ven sus sensores).

El debut desató pasiones y risas entre las autoridades cuando algunos delanteros de metal se estrellaron con la pared o se quedaron congelados.

El torneo concluirá este 26 de junio, y el pronóstico es reservado. La competencia es un choque de titanes: por un lado están las grandes universidades como la UABCS (que trajo tres delegaciones: Team Robotinho, Choyeros y GAPS), la UdeG con sus Black Lions y Botzilla.

Por el otro, está la fuerza de los subsistemas técnicos de bachillerato como los Conalep de Tamaulipas, Puebla y Edomex, listos para la batalla. Sin olvidar al Robotecno 85, un equipo de una escuela secundaria de Juárez, Nuevo León, que llegó a la final dispuesto a demostrar que la genialidad no tiene que ver con la edad.