Roberto Velasco será ratificado por el Senado como canciller la próxima semana

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que el nombramiento de Roberto Velasco, como nuevo canciller, será uno de los temas de la agenda legislativa de abordarán en la semana que inicia.

A través de sus redes sociales, la senadora detalló que luego del receso vacacional de 12 días, se discutirá en comisiones la iniciativa presidencial de reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidios.

También se contempla ratificar en los próximos días el nombramiento del vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB); además de autorizar una solicitud de salida de tropas del territorio nacional para ejercicios de adiestramiento.

La presidenta de la Mesa Directiva adelantó que, además, se pondrá a consideración del Pleno un acuerdo para celebrar una ceremonia solemne para la inauguración del “Salón Ingeniero Heberto Castillo Martínez”, quien fue el padre de Laura Itzel Castillo.

Asimismo, se informará a la asamblea sobre la recepción y publicación de los Precriterios de Política Económica entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que servirán de base para la elaboración del Paquete Económico 2027.

Se prevé que esta semana se analicen en comisiones las minutas remitidas por la Cámara de Diputados, entre las que está la relativa a la Ley de Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

De igual forma, se tratarán reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, agregó.

La presidenta del Senado recordó en su mensaje sabatino en redes sociales, que esta agenda prevista para la semana del 6 al 10 de abril está sujeta a cambios.