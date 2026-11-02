Rinoceronte celebra el Día de Muertos con máscara de Catrina

GUADALAJARA.­— Maite, una longeva rinoceronte blanco de 32 años nacida en el Zoológico de la capital de Jalisco, usa una peculiar máscara para proteger sus ojos, que son hipersensibles al polvo y los insectos.

Carlos Gómez Medina, jefe del área de Bienestar Animal del recinto, señaló que ese aditamento evita mayores molestias a Maite por la conjuntivitis, ya que antes tenían que lavarle constantemente los ojos.

En entrevista con Excélsior, recordó que los rinocerontes no tienen buena visión, son miopes y sólo alcanzan a percibir sombras, luces y figuras, por lo que tienen muy desarrollados los sentidos del oído y el olfato.

No es la única que usa máscara, hay diferentes rinocerontes alrededor del mundo que utilizan este tipo de protección para atender la conjuntivitis, sobre todo en las estaciones secas, que es cuando más se ve reflejado el problema", subrayó.

Maite requiere una protección especial para sus ojos, que son sensibles al polvo y a los insectos Especial

Maite es uno de los pocos rinocerontes blancos nacidos hasta ahora en México, y tiene su propia diseñadora de modas: Celeste Vargas Valdés, quien se encarga de hacerle sus máscaras de 1.80 metros de lado a lado, las cuales le duran entre 10 y 12 puestas.

La reconocida profesional, con 25 años de experiencia, compartió que nunca imaginó hacer alta costura para una clienta tan colosal.

También relató que este trabajo le ha dejado grandes satisfacciones y retos, como la búsqueda de nuevos materiales, más resistentes y cómodos para que Maite pueda disfrutar una mejor calidad de vida.

Hemos hecho muchas modificaciones, confeccionado varios modelos y probado distintos materiales, siempre teniendo en cuenta que en sus ojitos lleva una malla", resaltó.

Celeste Vargas Valdés emplea materiales resistentes y cómodos para tratar de no afectar la calidad de vida del animal de 32 años Ernesto Méndez

La querida rinoceronte blanco del Zoológico Guadalajara está entrenada para que sus cuidadores le puedan poner la máscara todas las mañanas sin causarle estrés, de forma segura y voluntaria, por medio de un método de condicionamiento operante con refuerzo positivo.

Mientras se acerca a un área de manejo segura —la cual cuenta con barreras de protección para alimentarse con su comida favorita: forraje con ramas de avena—, los encargados aprovechan para deslizar suavemente la máscara sobre el rostro de Maite, a fin de librar con cuidado sus ojos, cuernos y orejas, para después fijarla con velcro de alta resistencia.

En ocasiones especiales, como el Día de Muertos, la máscara de la rinoceronte es decorada como La Catrina, a fin de conectar con los visitantes y celebrar nuestras tradiciones.

Sin duda Maite sabe bien dónde nació, participa de nuestras tradiciones y conoce lo importante que es la lucha libre en nuestro país. Por ello utiliza su mascarita, misma que le ayuda a protegerse del polvo, con un toque especial que sólo nosotros le podemos dar", destacó Luis Soto Rendón, director general del Zoológico Guadalajara.

Nueva familia

Tras una travesía trasatlántica de 35 horas y más de 10 mil kilómetros por aire y tierra, Salma, Moana, Lewa y Wami llegaron al Zoológico Guadalajara.

Se trata de tres hembras y un macho de rinoceronte blanco del sur (Ceratotherium simum), que viajaron desde Alemania y Francia para incorporar a México al Programa de Especies en Peligro ex situ, impulsado por la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA).

Este es un paso muy importante para la especie, porque los rinocerontes que arribaron a este recinto formarán una familia que viene con el mero propósito de reproducirse y ampliar su población", explicó el director del Zoológico Guadalajara.

Soto Rendón detalló que, a la fecha, 11 rinocerontes nacidos bajo cuidado profesional han sido enviados desde Europa hasta África para regresar a su hábitat.

Y eso es lo que se busca con esta iniciativa, que más individuos de la especie puedan volver a su entorno natural cuando existan las condiciones adecuadas. Probablemente, no los hijos, sino los nietos de estos rinocerontes que alojamos aquí tendrán la posibilidad de regresar a las praderas de África, donde desaparecieron debido a la mano del hombre, indicó.

El médico veterinario zootecnista destacó que el rinoceronte blanco del sur forma parte de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en la categoría de especie casi amenazada.