Calaveritas literarias de Excélsior: Ni los funcionarios se escapan de la Guadaña

Con sus calaveritas literarias de la política, Excélsior sigue con la traidición de Día de Muertos. Como cada año, La Huesuda volvió a las páginas del periódico para reclamar a políticos y funcionarios con rimas, sátira y humor festivo.

La periodista más temida

Reportera como pocas

resultó ser La Catrina,

con ella no te equivocas

todas las fuentes domina.



En el INE, en el Congreso,

en la grilla anda metida

y en uno que otro deceso

en el que sea requerida.



De notas controversiales

La Muerte resultó autora;

en esferas oficiales

huyen de su grabadora.



En Excélsior ella firma,

de todos es conocido,

y como siempre lo afirma

es su diario preferido.

El INE

Calaverita literaria de el INE, 2026. Excélsior

La Muerte visitó el INE

lo recordaba de rosa

ahora no hay con qué combine

se convirtió en otra cosa.



​Y no sólo en sus colores

notó el cambio La Calaca,

se vaciaron corredores,

la atmósfera se hizo opaca.



​Le gustó lo que veía:

funcionarios aterrados,

pues nadie se la creía:

al fin serían auditados.



​La primera fue Taddei,

pero ligados hay varios,

si les aplican la ley

sobrarán los obituarios.

Claudia Sheinbaum

Calaverita literaria Claudia Sheinbaum 2026. Excélsior

La Muerte llegó a la fila

de entrada a la mañanera,

se veía muy intranquila

buscaba ser la primera.



Hasta el frente, presurosa,

se acomodó La Calaca,

una exigencia espinosa

le quería hacer a la flaca.



“No se vale, no es lo mismo,

me estás quitando el trabajo,

deja atrás tu pacifismo”,

reclamó con desparpajo.



“No me importa si te afecto”,

respondió la mandataria,

“seguiré con mi proyecto,

la gente es prioritaria”.



Un año más, La Catrina

se va desilusionada

mas no se quita la espina

regresará la obstinada.

Omar García Harfuch

Calaverita literaria Omar García Harfuch 2026. Excélsior

Atraída por la fama

que tiene el expolicía,

a Harfuch, sin hacer drama,

buscaba La Flaca un día.



Candidatearlo quería,

le dijo ella muy confiada,

que le diera esa alegría,

la grande le aseguraba.



“No pienses que soy el malo,

la ley debe de aplicarse.

Ahorita me quedo a un lado",

contestó, sin descartarse.



Muy triste va la canija

en su regreso al averno.

Con su cara una cobija

se lleva como recuerdo.

Tatiana Clouthier

Calaverita literaria Tatiana Clouthier 2026. Excélsior

La rebelde se alineó,

se sumó a los morenistas,

por años se pavoneó

de sus ideas progresistas.



Con sus cambios de banderas

y deseos protagonistas,

no es Clouthier, sino contreras,

pregúntenle a los panistas.



Mas sus sueños de grandeza

no fueron bien recibidos,

le faltó mucha destreza,

con todo y sus apellidos.



Del fuerte golpe, rotundo,

se terminó su existencia,

ya se mudó al inframundo

a transformar con conciencia.

Andrea Chávez

Calaverita literaria Andrea Chávez 2026. Excélsior

Hay Catrinas que en la vida

siempre han ido muy confiadas

por eso es que sus caídas

son todo menos privadas.



Es Chávez, también Treviño,

en Chihuahua conocida.

De Adán se robó el cariño,

se volvió su protegida.



Quería la gubernatura,

se adelantó a las encuestas,

no obtuvo candidatura, se cerraron las apuestas.



Como soldada, sonriendo,

acató las decisiones.

Por dentro murió, sufriendo,

penando por los rincones.

Cuauhtémoc Cárdenas

Calaverita Literaria Cuauhtémoc Cárdena 2026. Excélsior

Se nos murió el ingeniero

y fue toda una desgracia,

el incansable guerrero,

pilar de la democracia.



De la izquierda referente,

el querido Cuatemochas,

que intentó ser Presidente

y a él no se lo reprochas.



Le lloran miles, reunidos,

recuerdan hoy su legado

y no importan los partidos,

hay homenaje de Estado.



Los funerales aún siguen,

prendido tienen el cirio;

en el Mictlán lo reciben

doña Ifigenia y Porfirio.

Rubén Rocha

Calaverita literaria Rubén Rocha 2026. Excélsior

Cayeron acusaciones

dizque muy bien sustentadas,

pero siguió en sus funciones,

le valieron las miradas.



No le importaron a Rocha

documentos oficiales

en donde se le reprocha

protección a criminales.



Pero al fin le llegó el día,

La Parca arribó al estado

y ya nada le impedía

llevárselo al otro lado.



Entre páramos desiertos

ya siente la decadencia,

para vivir entre muertos

no necesita licencia.

Ernesto Ruffo

Calaverita literaria Ernesto Ruffo 2026. Excélsior