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Calaveritas literarias de Excélsior: Ni los funcionarios se escapan de la Guadaña

Vuelven las calaveritas literarias de Excélsior, pues La Parca no perdona ni respeta cargos. El el poder no salvó a los políticos de la tradicional irreverencia de Día de Muertos

Por: Olimpia Ávila

Calaveritas literarias Nacional 2026.
Calaveritas literarias Nacional 2026.Excélsior

Con sus calaveritas literarias de la política, Excélsior sigue con la traidición de Día de Muertos. Como cada año, La Huesuda volvió a las páginas del periódico para reclamar a políticos y funcionarios con rimas, sátira y humor festivo.

La periodista más temida

  • Reportera como pocas
    resultó ser La Catrina,
    con ella no te equivocas
    todas las fuentes domina.

    En el INE, en el Congreso,
    en la grilla anda metida
    y en uno que otro deceso
    en el que sea requerida.

    De notas controversiales
    La Muerte resultó autora;
    en esferas oficiales
    huyen de su grabadora.

    En Excélsior ella firma,
    de todos es conocido,
    y como siempre lo afirma
    es su diario preferido.

El INE

Calaverita literaria de El INE, 2026.
Calaverita literaria de el INE, 2026.Excélsior
  • La Muerte visitó el INE
    lo recordaba de rosa
    ahora no hay con qué combine
    se convirtió en otra cosa.

    ​Y no sólo en sus colores
    notó el cambio La Calaca,
    se vaciaron corredores,
    la atmósfera se hizo opaca.

    ​Le gustó lo que veía:
    funcionarios aterrados,
    pues nadie se la creía:
    al fin serían auditados.

    ​La primera fue Taddei,
    pero ligados hay varios,
    si les aplican la ley
    sobrarán los obituarios.

Claudia Sheinbaum

Calaverita literaria Claudia Sheinbaum 2026.
Calaverita literaria Claudia Sheinbaum 2026.Excélsior
  • La Muerte llegó a la fila
    de entrada a la mañanera,
    se veía muy intranquila
    buscaba ser la primera.

    Hasta el frente, presurosa,
    se acomodó La Calaca,
    una exigencia espinosa
    le quería hacer a la flaca.

    “No se vale, no es lo mismo,
    me estás quitando el trabajo,
    deja atrás tu pacifismo”,
    reclamó con desparpajo.

    “No me importa si te afecto”,
    respondió la mandataria,
    “seguiré con mi proyecto,
    la gente es prioritaria”.

    Un año más, La Catrina
    se va desilusionada
    mas no se quita la espina
    regresará la obstinada.

Omar García Harfuch

Calaverita literaria Omar García Harfuch 2026.
Calaverita literaria Omar García Harfuch 2026.Excélsior
  • Atraída por la fama
    que tiene el expolicía,
    a Harfuch, sin hacer drama,
    buscaba La Flaca un día.

    Candidatearlo quería,
    le dijo ella muy confiada,
    que le diera esa alegría,
    la grande le aseguraba.

    “No pienses que soy el malo,
    la ley debe de aplicarse.
    Ahorita me quedo a un lado",
    contestó, sin descartarse.

    Muy triste va la canija
    en su regreso al averno.
    Con su cara una cobija
    se lleva como recuerdo.

Tatiana Clouthier

Calaverita literaria Tatiana Clouthier 2026.
Calaverita literaria Tatiana Clouthier 2026.Excélsior
  • La rebelde se alineó,
    se sumó a los morenistas,
    por años se pavoneó
    de sus ideas progresistas.

    Con sus cambios de banderas
    y deseos protagonistas,
    no es Clouthier, sino contreras,
    pregúntenle a los panistas.

    Mas sus sueños de grandeza
    no fueron bien recibidos,
    le faltó mucha destreza,
    con todo y sus apellidos.

    Del fuerte golpe, rotundo,
    se terminó su existencia,
    ya se mudó al inframundo
    a transformar con conciencia.

Andrea Chávez

Calaverita literaria Andrea Chávez 2026.
Calaverita literaria Andrea Chávez 2026.Excélsior
  • Hay Catrinas que en la vida
    siempre han ido muy confiadas
    por eso es que sus caídas
    son todo menos privadas.

    Es Chávez, también Treviño,
    en Chihuahua conocida.
    De Adán se robó el cariño,
    se volvió su protegida.

    Quería la gubernatura,
    se adelantó a las encuestas,
    no obtuvo candidatura, se cerraron las apuestas.

    Como soldada, sonriendo,
    acató las decisiones.
    Por dentro murió, sufriendo,
    penando por los rincones.

Cuauhtémoc Cárdenas

Calaverita Literaria Cuauhtémoc Cárdena 2026.
Calaverita Literaria Cuauhtémoc Cárdena 2026.Excélsior
  • Se nos murió el ingeniero
    y fue toda una desgracia,
    el incansable guerrero,
    pilar de la democracia.

    De la izquierda referente,
    el querido Cuatemochas,
    que intentó ser Presidente
    y a él no se lo reprochas.

    Le lloran miles, reunidos,
    recuerdan hoy su legado
    y no importan los partidos,
    hay homenaje de Estado.

    Los funerales aún siguen,
    prendido tienen el cirio;
    en el Mictlán lo reciben
    doña Ifigenia y Porfirio.

Rubén Rocha

Calaverita literaria Rubén Rocha 2026.
Calaverita literaria Rubén Rocha 2026.Excélsior
  • Cayeron acusaciones
    dizque muy bien sustentadas,
    pero siguió en sus funciones,
    le valieron las miradas.

    No le importaron a Rocha
    documentos oficiales
    en donde se le reprocha
    protección a criminales.

    Pero al fin le llegó el día,
    La Parca arribó al estado
    y ya nada le impedía
    llevárselo al otro lado.

    Entre páramos desiertos
    ya siente la decadencia,
    para vivir entre muertos
    no necesita licencia.

Ernesto Ruffo 

Calaverita literaria Ernesto Ruffo 2026.
Calaverita literaria Ernesto Ruffo 2026.Excélsior
  • Por tierra se lo llevaron,
    ya vinculado a proceso,
    tantas horas lo mataron,
    ya anunciaron al deceso.

    A Ruffo ya están velando
    en su querida Ensenada
    atrás quedó el contrabando
    del tema no dijo nada.

    La oposición no lo llora
    se deslindó de inmediato
    de quien, cuando fue su hora,
    presumieron el mandato.

    Con los brazos bien abiertos
    La Muerte fue a recibirlo
    (para cargarle los muertos,
    van a querer revivirlo).

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