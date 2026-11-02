Colima sufre secuelas a cuatro años de ruptura de alianza criminal

El 25 de enero de 2022, una riña en el Centro de Reinserción Social de Colima dejó nueve internos muertos y marcó la ruptura entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Mezcales, también conocidos como Cártel Independiente de Colima (CIC), que hasta entonces operaba como su brazo armado.

Entre las víctimas estaba un sobrino de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, cuyo asesinato fue ordenado por José Bernabé Brizuela Meraz, La Vaca, dirigente de Los Mezcales.

Después del enfrentamiento, Oseguera Cervantes exigió a Brizuela Meraz que le entregara a uno de sus sobrinos. La negativa de La Vaca puso fin a la alianza y desató una disputa que salió del penal y alcanzó a comerciantes y familias de Colima.

Cuatro años después, la confrontación continúa con enfrentamientos, ejecuciones, extorsiones, cierres de negocios y cambios en la vida cotidiana.

Aunque las autoridades estatales reportan una disminución de los homicidios, los comerciantes siguen padeciendo en silencio el denominado cobro de piso. Las cuotas oscilan entre 10 mil y 35 mil pesos mensuales para evitar que los establecimientos sean incendiados o sus propietarios sean secuestrados.

Pedro Escamilla es uno de los afectados. Cerró su bar en Tecomán después de que dos hombres le exigieran 10 mil pesos mensuales a cambio de “seguridad”.

Durante una entrevista con Excélsior, realizada en un local cerrado por temor a represalias, relató que los sicarios llegaron como clientes, consumieron y preguntaron por el encargado a quien le ofrecieron un “servicio de seguridad”.

Al escuchar la oferta, pensó que se trataba de una empresa privada. Sin embargo, la conversación cambió cuando los hombres mencionaron el cobro de piso y a empresarios privados de la libertad, es decir, secuestrados por no pagar la extorsión. A cambio de la cuota, ofrecieron protegerlo a él, a sus trabajadores y al establecimiento.

Escamilla les explicó que no podía cubrir ese pago. Apenas llevaba cuatro meses con el giro y había invertido sus ahorros en ampliar y acondicionar el local.

Piénsalo, mañana regresamos", recuerda que le respondieron.

Buscó entonces a conocidos del gobierno estatal y de la fiscalía de Colima para que lo apoyaran a denunciar el cobro de piso. La recomendación fue pagar o cerrar, porque “ellos no investigaban esas denuncias”. Ante esa respuesta, decidió abandonar el negocio y perder su inversión.

La fragmentación de los grupos criminales ha propiciado homicidios, agresiones y desapariciones que han alterado la tranquilidad de la población. Cuartoscuro

Mapa del crimen

Un informe del Gabinete de Seguridad sobre grupos criminales identifica al CJNG y a Los Mezcales entre las organizaciones con presencia reportada en el estado. También tiene referencias a Los Mayos y Los Chapitos, facciones del Cártel de Sinaloa, dentro de la disputa en la entidad.

El puerto de Manzanillo y las rutas para el tráfico de drogas y precursores químicos concentran parte del interés de estas organizaciones criminales. El informe recoge, además, reportes de presencia de Los Mezcales en Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Armería, aunque precisa que esa presencia no implica un control exclusivo del territorio.

Martha del Toro, regidora suspendida de Movimiento Ciudadano en Manzanillo, señaló que la fragmentación de los grupos criminales ha propiciado una disputa permanente en el municipio. Relacionó ese escenario con homicidios, agresiones y desapariciones que han alterado la tranquilidad de la población.

Desafortunadamente, se ha venido normalizando el que Colima como estado y Manzanillo como capital económica siempre tengan alertamientos como las ciudades más peligrosas del país. Somos el estado con mayor índice de homicidios dolosos per cápita, también el de mayor índice de feminicidios, y donde hay más fosas clandestinas", indicó.

Por su parte, Jesús Dueñas García, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Colima, destacó que el cierre de establecimientos muestra las consecuencias económicas de la inseguridad.

Sostuvo que las familias continúan sintiéndose vulnerables y cuestionó las condiciones en las que las policías enfrentan a las organizaciones delictivas.

Hoy los pocos policías que tenemos en Colima lo hacen en condiciones muy precarias", denunció.

Dueñas García planteó mejorar el equipamiento y las condiciones laborales, así como fortalecer a las corporaciones municipales y a los ministerios públicos.

Homicidios en cifras

De acuerdo con estadísticas de la fiscalía estatal y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 399 víctimas de homicidio doloso en el estado de Colima.

En septiembre se contabilizaron 11 víctimas, frente a las 39 de agosto y las 48 de septiembre de 2025. La disminución anual para ese mes fue de 77.1 por ciento.

Durante los primeros nueve meses del año, la reducción fue de 12.3 por ciento respecto de las 455 víctimas registradas en el mismo periodo de 2025.

El descenso de 85 por ciento corresponde a la comparación del promedio diario con septiembre de 2024. Ese indicador se refiere exclusivamente a homicidios y no equivale a una reducción de la misma magnitud en todos los delitos.

La violación, la violencia familiar y las lesiones dolosas han reportado aumentos en Colima en lo que va del año Cuartoscuro

Refuerzan seguridad

En marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Marina-Armada de México reforzar la seguridad en Colima para reducir la intensidad de la violencia, con lo que dejó de lado la estrategia impulsada por la gobernadora morenista Indira Vizcaíno.

Para encabezar ese esfuerzo, propuso al teniente de navío Fabián Gómez Calcáneo, especializado en seguridad pública, inteligencia y estrategias policiales de la Armada de México.

Gómez Calcáneo había sido nombrado secretario de Seguridad Pública de Colima el 4 de febrero. Al asumir el cargo, inició un esquema que combina inteligencia naval, investigación y operaciones especiales para anticipar agresiones.

El funcionario estatal atribuyó los resultados a la Operación Baluarte, la vigilancia por cuadrantes y la coordinación con la Armada de México.

Hemos diseñado muchas mejoras a partir de su implementación, que viene acompañada de la estrategia del Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que fue lo que hicimos llegando a Colima a fin de restablecer todo lo que existía en materia de seguridad en el Estado", dijo.

Entre las primeras acciones de su gestión, destacó el incremento de 10 a 85 patrullas, hasta alcanzar 120 unidades operativas. También mencionó el reclutamiento para reforzar a la Policía Estatal y la incorporación de personal de la Armada de México comisionado a tareas de seguridad pública.

Gómez Calcáneo precisó que estos elementos están "dirigidos específicamente al patrullaje operativo basado en la Estrategia Baluarte".

En Manzanillo, el capitán Vera, de la Armada de México y responsable de la Operación Sable, informó que continúan los patrullajes disuasivos con apoyo de drones, equipos antidrones y análisis de las zonas de mayor incidencia delictiva.

Las células navales recorren el municipio a distintas horas del día y de la noche, sin ubicaciones fijas para instalar retenes, lo que dificulta la operación de los grupos delictivos.

Pese a ese despliegue, persiste la percepción de inseguridad entre los habitantes, al grado de evitar salir después de las 19:00 horas o querer hablar del tema en las calles, por temor a ser escuchados por alguno de los halcones del crimen organizado.

Incrementan narcomenudeo y extorsión

La estrategia de la Armada de México en Colima ha disminuido en 85 por ciento los homicidios dolosos. Sin embargo, el narcomenudeo, la extorsión, la violencia sexual, violencia familiar y lesiones dolosas registraron un incremento en la entidad durante 2026.

Los casos de narcomenudeo pasaron de 599 durante el primer cuatrimestre de 2025 a 891 en los mismos meses de 2026. La diferencia representa 292 registros adicionales, un crecimiento de 48.7 por ciento.

También incrementó 27 por ciento la extorsión y de 37 por ciento la violación, y se registran aumentos de siete por ciento tanto en la violencia familiar como en las lesiones dolosas.

La violencia familiar figura entre los delitos con mayor número de denuncias, con 2 mil 162 carpetas de investigación.