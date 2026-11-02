Detectan pagos a muertos y cesados; revisión al Fone

XALAPA, Ver.– Pagos a trabajadores con plazas geográficamente incompatibles y empleados con licencia sin goce de sueldo, así como a personal dado de baja e incluso personas registradas como fallecidas, forman parte de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la nómina educativa de Veracruz durante 2025.

En la auditoría 2126 al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), la ASF dejó 48 millones 657 mil 604 pesos pendientes de aclarar y emitió ocho pliegos de observaciones por un probable daño a la hacienda pública federal.

El monto más importante corresponde a 38.9 millones de pesos pagados a 105 trabajadores que ocuparon plazas en más de un centro de trabajo, cuyas ubicaciones resultaron geográficamente incompatibles.

Fueron diversas anomalías las detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Excélsior

La fiscalización también encontró 4.6 millones de pesos pagados a 36 trabajadores mientras tenían licencia sin goce de sueldo y otros 2.2 millones entregados a 87 empleados después de su fecha de baja.

Incluso fueron identificados pagos a trabajadores que aparecían como fallecidos. En la nómina federal quedaron sin aclarar 345 mil 946 pesos correspondientes a dos personas con registro de defunción, mientras que en la estatal se observaron 302 mil 75 pesos pagados a 12 trabajadores en esa misma condición.

La ASF detectó además 543 mil 355 pesos pagados a un trabajador que desempeñaba actividades en el SNTE, sin que se acreditaran funciones vinculadas con la educación básica y normal.

La revisión alcanzó 38 mil 21 millones de pesos, equivalentes a 98.5% de los recursos del Fone transferidos a Veracruz. Durante la auditoría, el gobierno estatal reintegró 9 millones 875 mil pesos a la Tesorería de la Federación.

La fiscalización también puso bajo la lupa contrataciones de la Secretaría de Educación de Veracruz. En seis adquisiciones realizadas mediante adjudicación directa, la ASF determinó que las circunstancias extraordinarias invocadas para exceptuar la licitación pública no fueron debidamente acreditadas.