Se van 28 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene activo un puente logístico para enviar ayuda humanitaria a Venezuela, luego de los sismos registrados la semana pasada en distintas zonas de ese país.

Ayuda humanitaria Especial

Como parte de esta operación, personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional trasladó por vía terrestre 28 toneladas de víveres e insumos, reunidos en el Centro de Acopio del 19/o. Batallón de Infantería, ubicado en la Ciudad de México.

El cargamento fue transportado en tractocamiones hacia la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz, punto desde el cual continuará su recorrido por vía marítima con destino a territorio venezolano.

Ayuda humanitaria

La ayuda fue donada por integrantes de la comunidad venezolana radicada en México, organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada e instituciones educativas.

Entre los artículos enviados se encuentran despensas, alimentos no perecederos, insumos médicos, productos de limpieza y herramientas, los cuales serán entregados a comunidades afectadas por los movimientos telúricos.

La movilización forma parte de las acciones de apoyo humanitario que México brinda al pueblo venezolano, mediante una operación coordinada para concentrar, transportar y canalizar recursos de primera necesidad hacia las zonas damnificadas.