Se pronuncian por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

El asesinato de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez, confirmado tras su secuestro violento el 2 de junio en Nanchital, ha dejado al menos siete pronunciamientos públicos de organizaciones nacionales e internacionales, instituciones académicas, colegas y familiares, que exigieron una investigación “pronta, exhaustiva y transparente” y denunciaron la persistente impunidad en los crímenes contra la prensa en Veracruz.

Entre los posicionamientos más contundentes destacan el de Artículo 19, que calificó este asesinato como un ataque directo a la libertad de expresión y urgió al Estado mexicano a garantizar condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio periodístico. A ellos se sumó el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara, que advirtió sobre la “profunda crisis de seguridad y desconfianza institucional” que rodea los delitos contra comunicadores en la entidad.

El asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz generó pronunciamientos de organizaciones que exigieron justicia y denunciaron la impunidad. Especial

El medio dirigido por la periodista, Pulso Informativo del Sureste, publicó un mensaje de despedida y exigió justicia, mientras familiares y ciudadanos expresaron indignación por la violencia con la que fue privada de la libertad por un grupo armado que irrumpió en su domicilio, hecho registrado en video y ampliamente difundido.

El asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz generó pronunciamientos de organizaciones que exigieron justicia y denunciaron la impunidad. Especial

Organizaciones locales de defensa de la libertad de expresión también emitieron posicionamientos, elevando a siete el número de reacciones verificables que condenan el crimen y demandan el esclarecimiento total del caso, incluidos los posibles responsables materiales e intelectuales.

El asesinato de Roxana Guzmán se suma a la larga lista de agresiones contra periodistas en Veracruz, uno de los estados más peligrosos para ejercer la profesión, y reaviva las críticas por la falta de resultados en investigaciones de alto impacto y la debilidad de los mecanismos de protección.