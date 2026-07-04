Condecoran Bandera de Guerra del Buque Escuela Cuauhtémoc por su labor internacional

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) realizó la ceremonia de imposición de la Condecoración en Grado “Al Honor” a la Bandera de Guerra del Buque Escuela Cuauhtémoc, en reconocimiento a su trayectoria como símbolo nacional y como Embajador de Buena Voluntad de México ante otros países.

La distinción fue entregada como muestra de aprecio, respeto y reconocimiento internacional a un emblema que, por más de cuatro décadas, ha llevado la presencia de México y de la Armada de México a distintos puertos del mundo.

El acto fue encabezado por el almirante Martín Enrique Barney Montalvo, comandante de la Octava Región Naval, en representación del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México.

A la ceremonia asistieron integrantes de la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en México, así como autoridades navales, militares y representantes del sector marítimo.

Durante el evento, el coronel Álvaro José Cornejo Diez, presidente de la Asociación, acompañado por el capitán de navío José Díaz Castillo, comandante del Buque Escuela Cuauhtémoc, impuso la condecoración a la Bandera de Guerra de la embarcación.

Al hacer uso de la palabra, Cornejo Diez destacó que el Buque Escuela Cuauhtémoc representa a México en cada nación que visita, al tiempo que contribuye al fortalecimiento de los vínculos de amistad, cooperación y entendimiento entre pueblos y Fuerzas Armadas.

Señaló que su Bandera de Guerra no sólo constituye un símbolo patrio, sino que también resguarda la memoria de sus travesías, la historia de quienes han servido bajo su custodia y el legado institucional construido durante sus singladuras.

Agregó que cada puerto visitado, cada encuentro con otras marinas, los intercambios culturales y las muestras de camaradería internacional han permitido proyectar los valores de México y de su Armada ante la comunidad internacional.

Por su parte, el comandante del Buque Escuela Cuauhtémoc expresó su gratitud por la condecoración conferida y subrayó que la Bandera reconocida ha acompañado a la embarcación durante miles de millas náuticas recorridas en diversos océanos.

El capitán de navío José Díaz Castillo afirmó que bajo esos colores se han formado generaciones de oficiales de la Armada de México, quienes han fortalecido principios como el honor, el deber, la lealtad y el amor a la patria, valores que distinguen al marino mexicano.

También señaló que la distinción tiene un significado especial al provenir de representantes de naciones amigas, por lo que fue recibida con humildad y con el compromiso de continuar portando con dignidad los valores que representa la Bandera de Guerra.

En su intervención, el almirante Martín Enrique Barney Montalvo agradeció, a nombre del secretario de Marina, la muestra de reconocimiento otorgada por la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en México.

El comandante de la Octava Región Naval indicó que la condecoración reafirma el prestigio institucional de la Armada de México y fortalece los lazos de cooperación militar entre México y otras naciones.

Añadió que este reconocimiento no sólo distingue a la Bandera de Guerra del Buque Escuela Cuauhtémoc, sino que también enaltece las relaciones de amistad, respeto y colaboración construidas con Fuerzas Armadas extranjeras.