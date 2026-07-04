Equipo USAR de Cruz Roja Mexicana continúa en operación

El Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) de la Cruz Roja Mexicana mantiene sus operaciones activas y realiza labores de evaluación técnica en la Zona D de Playa Los Cocos. Este despliegue tiene como objetivo determinar las condiciones del terreno y valorar una posible intervención en este nuevo sector de búsqueda, tras haber concluido las jornadas de reacondicionamiento, limpieza y verificación de su equipo especializado en días recientes.

El cuerpo civil de rescate está integrado por un total de 15 especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas de nivel pesado, apoyados por personal médico, técnicos especializados y cuatro binomios caninos altamente entrenados. Las autoridades operativas destacaron que los ejemplares caninos continúan desempeñando un papel fundamental en la localización de posibles víctimas atrapadas bajo los escombros, gracias a sus capacidades avanzadas de detección en escenarios de desastre.

La permanencia de las y los rescatistas mexicanos en la zona dependerá de una evaluación continua de las condiciones y de las decisiones estratégicas que emitan las autoridades responsables de la coordinación internacional. Los especialistas se declararon en estado de alerta permanente y listos para intervenir de manera inmediata, bajo la consigna institucional de mantener firme el compromiso humanitario de continuar con las labores operativas en cualquier sitio donde todavía exista una posibilidad de encontrar vida.