Felicita Claudia Sheinbaum al pueblo y gobierno de Estados Unidos por su Independencia

Durante la entrega de tarjetas del programa Mujeres Bienestar, en Quiroga, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una felicitación al pueblo y gobierno de los Estados Unidos por los 250 años de su Independencia.

"Hoy se celebran 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Y le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno. Y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes", afirmó.

En este marco, Claudia Sheinbaum hizo un recuento de las cuatro transformaciones que ha vivido nuestro país, la Independencia, la Reforma, la Revolución y la última, con el triunfo electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República.

Destacó que gracias a la cuarta transformación de la vida pública de México este año se están destinando "un billón de pesos directo al pueblo de México a través de su Banco. El Banco del pueblo, el Banco del Bienestar".

Se trata de entregar al pueblo lo que el pueblo le ha dado a su patria, así tan sencillo. Se trata de construir nuevos derechos del pueblo de México", manifestó.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a las heroínas, a las mujeres mexicanas que a lo largo de la historia y en el presente, han ayudado a construir esta gran nación.

Hicimos también una cartilla, se llama la cartilla de derechos de las mujeres; ya se publicaron 35 millones y en todas las lenguas originarias también, porque queremos que las mujeres y los hombres sepan de eso, que las mujeres tenemos derechos y que al reconocer los derechos de las mujeres se reconoce que somos iguales, que nadie es superior a otro, es más, ningún mexicano es superior a otro. Todos somos iguales. Cada uno tenemos nuestras características, pero todos somos iguales", indicó.

En su intervención, Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer que 146 mil 158 michoacanas de entre 60 y 64 años de edad, ya están registradas en el padrón del programa Mujeres Bienestar.

Esta pensión es un reconocimiento muy merecido que les damos como sociedad, porque teníamos una deuda o tenían una deuda pendiente con nosotras las mujeres, y la doctora Claudia está cumpliendo y cubriendo esa deuda", manifestó.

Previamente, la titular del Poder Ejecutivo Federal, hizo entrega de las becas "Gertrudis Bocanegra" y "Rita Cetina" a estudiantes de escuelas públicas, acompañada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Claudia Sheinbaum celebró que el estado cuente con un sistema universal de becas, desde primaria hasta la universidad.

Una beca es mucho más que un apoyo económico: es un acto de justicia social que permite cambiar historias y garantiza que ninguna niña, ningún niño o joven tenga que abandonar sus estudios por falta de recursos.

Es, además, un mensaje de amor: pensamos en ustedes, confiamos en ustedes. Son el presente y el futuro que continúa con esperanza, haciendo realidad los anhelos de nuestro pueblo", sostuvo.