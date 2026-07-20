Revocan concesión en Playa Las Cocinas por irregularidades ambientales

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revocó la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) otorgada a la empresa Cantiles de Mita S.A. de C.V. en Playa Las Cocinas, ubicadas en Punta de Mita, Nayarit.

La medida se ejecutó tras acreditarse el incumplimiento de las bases contractuales por la realización de obras e instalaciones no autorizadas por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (DGZFMTAC).

Frente a estas irregularidades, la dependencia anunció la implementación de una nueva ruta de acción enfocada en la restauración ambiental y la mitigación de la erosión en la zona costera.

La estrategia gubernamental priorizará soluciones basadas en la naturaleza para lograr la recuperación de la vegetación nativa y el restablecimiento integral del ecosistema, asegurando en todo momento el libre tránsito de los visitantes.

La resolución es producto de un trabajo coordinado entre la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de la República (FGR) y diversas unidades técnicas de evaluación ambiental. Asimismo, la autoridad federal incorporó las solicitudes de la comunidad local y de las autoridades de la región para garantizar que el nuevo plan concilie la protección ecológica con la seguridad y el interés público.

Al respecto, la institución enfatizó el carácter prioritario de estas acciones dentro de la política ambiental del Gobierno de México. La Semarnat reafirmó que la protección de los ecosistemas costeros, la justicia ambiental y el acceso y libre tránsito a las playas son prioridades, por ello, continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes y con la comunidad para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y la recuperación de este importante espacio costero.