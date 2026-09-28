Polo a punto de tocar tierra en BCS como huracán categoría 3

El último reporte registrado en la cuenta oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé que Polo toque tierra esta tarde-noche en Baja California Sur (BCS) como huracán categoría 3 en escala Saffir-Simpson.

En una publicación realizada en redes sociales, el SMN detalla que a partir de esta noche, entre las 8 y las 10 de la noche el centro de Polo ingresará a Baja California Sur como huracán categoría 3.

Posteriormente, se prevé que el fenómeno meteorológico cruce el Mar de Cortés para después llegar a Sonora, durante la mañana de este martes 29 de septiembre.

Los principales efectos que dejará Polo a su paso son viento, oleaje, marea de tormenta y lluvia. Por lo anterior, se esperan torrenciales a puntualmente extraordinarias sobre BCS y sobre el estado de Sonora durante los próximos dos días.