Se reúnen productores para definir futuro de campo zacatecano

El foro “Diálogos por la Paz, el Bienestar y el Progreso: Campo”, reunió en Sombrerete, Zacatecas a más de cuatro mil agricultores, ganaderos y representantes del sector en el estado.

En total, surgieron 486 propuestas de los ejercicios de consulta con productores, académicos, investigadores y organizaciones, que servirán como base para fortalecer las políticas públicas en materia de agricultura, ganadería, desarrollo rural, comercialización e innovación tecnológica, así como para ampliar las oportunidades para mujeres y jóvenes del medio rural.

En este marco, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, presentó una ruta para fortalecer la productividad, garantizar la seguridad y enfrentar el desafío del agua con mayor infraestructura y tecnificación.

El mandatario estatal aseguró que después de casi cinco años de administración, el campo dejó de ser visto como un problema para convertirse en una de las principales fortalezas del desarrollo económico y social de la entidad.

El mayor desafío para las próximas décadas es el acceso al agua, por lo que la siguiente etapa estará enfocada en la tecnificación del riego, la captación y almacenamiento. Cortesía

Destacó que el campo es uno de los sectores donde se han logrado los mayores avances de su administración, gracias a la coordinación permanente con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Indicó que este trabajo ha permitido concretar una inversión histórica en programas de apoyo al desarrollo rural, maquinaria, tractores, diesel agropecuario, fertilizantes, mejoramiento genético, sanidad e infraestructura para beneficio de miles de productores zacatecanos.

Subrayó que de esta forma se ha podido ampliar el número de beneficiarios, incrementar la productividad del sector y consolidar al campo como un motor de desarrollo económico para el estado, bajo una visión que privilegia el bienestar, la justicia social y el trabajo de la mano con la Federación.

Agregó que el mayor desafío para las próximas décadas es el acceso al agua, por lo que la siguiente etapa estará enfocada en la tecnificación del riego, la captación y almacenamiento del recurso, la rehabilitación de infraestructura hidráulica y su uso responsable para garantizar la producción de alimentos y la sustentabilidad del campo en Zacatecas.