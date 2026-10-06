Se reúne Beatriz Mojica con legisladores federales de Guerrero para fortalecer la transformación y la soberanía nacional 

Con el propósito de cerrar filas y definir una agenda conjunta en favor del desarrollo y el bienestar del pueblo guerrerense, Beatriz Mojica Morga, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Guerrero, se reunió con legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados.

El encuentro fue convocado por el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Baja, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien subrayó la trascendencia de articular esfuerzos desde el ámbito legislativo federal para fortalecer las políticas de transformación y la soberanía nacional en la entidad.

A la mesa de trabajo acudieron las y los diputados federales por Guerrero, así como los representantes del estado en el Senado de la República: la senadora Patricia Ramírez Bazán y el senador Francisco Arturo Pérez Pérez, suplente de Félix Salgado Macedonio.

Durante la sesión, las y los congresistas hicieron público su respaldo y acompañamiento a las labores encabezadas por Mojica Morga, comprometiéndose a trabajar de manera coordinada para canalizar apoyos y proyectos prioritarios para la región.

Durante su intervención, Beatriz Mojica Morga enfatizó que la clave para consolidar los avances en el estado reside en mantener la cohesión política y el trabajo territorial organizado.

Expresó que el diálogo constante con los representantes populares es indispensable para atender de primera mano las necesidades más urgentes de las comunidades guerrerenses y garantizar el bienestar social de las familias.

En el marco de esta jornada de trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la coordinadora estatal tuvo además una reunión privada con el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila. Ambos líderes abordaron las prioridades legislativas e institucionales necesarias para profundizar las políticas públicas del movimiento en el estado.