Queman iglesia en León, Guanajuato

Desconocidos prendieron fuego y destruyeron un par de imágenes en una iglesia del municipio de León, Guanajuato, a unos días de su reapertura por restauración.

Los hechos se suscitaron en el templo del Señor de los Remedios en la comunidad rural de La Laborcita, al sur de León.

La iglesia de 150 años de antigüedad estaba siendo restaurada, con la colaboración de los vecinos del pueblo y estaba próxima su re apertura, programada con una fiesta popular para el próximo 11 de octubre de 2026.

La iglesia de 150 años de antigüedad estaba siendo restaurada Foto: Especial

El párroco José de Jesús Ibarra Andrade acusó que se trata de un acto de desprecio por la religión y la fe católica.

"Lamentablemente nos quemaron la puerta, quemaron los santos, fue un acto completamente, al menos al parecer, de desprecio a nuestra fe”, lamentó el religioso visiblemente afectado.

Y es que además de la antigua puerta de madera, los vándalos tomaron dos imágenes para quemarlas.

Se trata de una Virgen de Guadalupe y la figura conocida como El Divino Preso, las cuales son hoy ceniza.

El prelado indicó que al interior de la iglesia había herramienta, que no fue robada, por lo que considera fue un ataque a la fe.

"No sospechamos de alguien, no tenemos ni idea ni el por qué lo hicieron. Yo creo que una de las cosas que más dolieron a la comunidad fue el hecho de que hayan sustraído las imágenes y quemado la puerta simplemente por maldad, porque no fue un robo".

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha comenzado las investigaciones.

Cabe recordar que el 15 de mayo de 2023 un sujeto encendió el templo de Santiaguito, en pleno centro histórico de Irapuato, calcinando la puerta, así como varias bancas e imágenes, de lo cual Excélsior dio cuenta en su momento.