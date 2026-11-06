Respalda Edomex indagatoria por red de contratos en órganos electorales

El gobierno del Estado de México cerró filas en torno a la titular del Ejecutivo federal tras revelarse presuntas irregularidades en compras públicas del árbitro electoral. Mediante un posicionamiento oficial, la administración mexiquense externó: “Desde el Estado de México expresamos nuestro firme respaldo a la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por la claridad y determinación con las que ha enfrentado el lamentable caso de las contrataciones de materiales electorales”. En el documento se enfatizó que las pruebas ya obran ante instancias fiscalizadoras para esclarecer la actuación de exfuncionarios.

La postura oficial demandó llegar al fondo de las indagatorias administrativas y penales sobre el destino del erario en materia comicial. Al respecto, se precisó que la mandataria federal acudió ante los órganos correspondientes: “ha solicitado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, la Fiscalía General de la República, que investiguen hasta las últimas consecuencias”. Con ello, se busca deslindar responsabilidades sobre convenios asignados de manera recurrente a un grupo específico de empresas.

El Ejecutivo mexiquense cuestionó severamente los esquemas bajo los cuales operó la contratación pública en el órgano central. En el texto se reprochó que estas prácticas erosionan la credibilidad de las instituciones: “Condenamos con firmeza las prácticas que han dado origen a estos señalamientos. Resulta profundamente preocupante que una misma red de proveedores haya concentrado durante décadas las contrataciones de los organismos electorales y que existan cuestionamientos tan graves sobre quien ejercía la presidencia del Instituto Nacional Electoral”. Asimismo, se remarcó que salvaguardar la certidumbre en las instituciones electorales resulta indispensable para el país.

Al revisar la cronología del conflicto, el pronunciamiento detalló que el origen de estas operaciones no es reciente y cuenta con registros en la entidad mexiquense: “Como lo ha expuesto nuestra Presidenta, los primeros señalamientos se remontan a 1999, precisamente en nuestra entidad, donde en 2005 un nuevo escándalo provocó la renuncia de consejeros electorales; a partir de 2014, el esquema se extendió al INE y a los organismos electorales de los estados”. La autoridad estatal puntualizó que este entramado se consolidó a lo largo de diversos periodos administrativos a nivel federal y local.

En referencia a las figuras señaladas en el caso, el comunicado trazó los momentos clave de su trayectoria institucional: “Guadalupe Taddei desarrolló su trayectoria dentro de esas instituciones, en 2014 fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE que encabezaba Lorenzo Córdova, y en 2023 llegó a la presidencia del Instituto mediante insaculación”. Bajo ese contexto, el gobierno mexiquense subrayó que corresponde a las autoridades competentes deslindar responsabilidades individuales conforme a derecho.

La administración estatal estableció un contraste entre los manejos pasados y la directriz fijada en la actualidad ante denuncias de corrupción. En el escrito se expuso: “Durante años se acumularon denuncias, se archivaron expedientes y los mismos proveedores continuaron obteniendo contratos; hoy, con la Cuarta Transformación, la Presidenta presenta la información de frente, las autoridades investigan y quien encabezaba el INE ha dejado su cargo”. Se sostuvo que la aplicación de la ley debe ejercerse sin privilegios ni distinciones jerárquicas.

Rumbo a los siguientes comicios, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reiteró la postura ética y democrática que mantendrá su gestión: “De cara al proceso electoral de 2027, refrendamos nuestro compromiso con elecciones limpias, en paz y con plena certeza para todas y todos los mexiquenses”. El desplegado cerró con la exigencia de esclarecer los hechos y garantizar justicia plena: “Que se conozca toda la verdad y que se sancione a quien resulte responsable: la democracia pertenece al pueblo, y la verdad es lo mínimo que le debemos”.