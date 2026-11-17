Elementos de Protección Civil de Nuevo León lograron el rescate de tres excursionistas, originarios de Saltillo, Coahuila, extraviados en el Cerro de las Mitras en Monterrey.

El reporte de las tres personas extraviadas se recibió la noche del lunes, informó Protección Civil del estado, por lo que de inmediato se realizaron las labores de búsqueda y localización.

En las acciones también participaron elementos de Protección Civil de Monterrey que se dirigieron a la altura de Pico Piquín.

Los excursionistas se perdieron por el lado de Cumbres 1 en territorio de Monterrey.

La búsqueda se realizó en medio de una temperatura de 11 grados y la presencia de lluvia de ligera a moderada.

Por fortuna, los excursionistas fueron localizados y se descartó que presentarán lesiones de consideración por lo que tras ser revisados por personal de la Cruz Roja y el CRUM se trasladaron por sus propios medios.