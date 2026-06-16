Química Apollo: eficiencia operativa en el tratamiento de agua industrial

La industria energética mexicana enfrenta un reto hídrico de gran escala: gestionar, tratar y reutilizar el agua que sus procesos demandan sin comprometer la continuidad operativa ni elevar los costos. En ese terreno, la química especializada es lo que convierte el reto en ventaja operativa.

El agua es un insumo crítico para la operación de refinerías, complejos petroquímicos, plantas de proceso e instalaciones industriales de todo el país. Su gestión eficiente se ha convertido en una prioridad creciente para el sector energético e industrial mexicano. La escala del desafío es clara: en su Plan 2025-2035, Petróleos Mexicanos fijó como meta duplicar el reúso de agua en sus refinerías, señal de que la industria reconoce en el tratamiento hídrico una palanca de eficiencia operativa, no solo una obligación ambiental.

Con más de cuatro décadas de experiencia, Química Apollo desarrolla soluciones de tratamiento de agua industrial para los entornos de mayor exigencia del sector energético y petroquímico nacional. Su portafolio en este segmento abarca, el control de corrosión, ensuciamiento e incrustación en sistemas de enfriamiento, calderas, plantas de ósmosis inversa, tratamiento de aguas municipales y residuales en plantas de refinación y petroquímica, y la operación de sistemas de tratamiento de aguas en complejos industriales bajo esquemas de servicio integral. En cada caso, la solución parte del diagnóstico específico de las condiciones particulares del sistema, no de una formulación estándar.

Lo que diferencia a Química Apollo en este segmento es la capacidad de operar en campo con equipos multidisciplinarios que combinan química, ingeniería de procesos y automatización. La empresa ha desarrollado e implementado sistemas propios de monitoreo y dosificación automatizada en torres de enfriamiento y sistemas de generación de vapor de complejos del sector energético nacional, con más de diez años de operación continua. Ese nivel de integración entre química y tecnología operativa convierte el tratamiento de agua en una palanca de eficiencia medible para cada instalación.

La propuesta de la compañía se estructura en tres niveles: el suministro de productos químicos y equipos de alto desempeño, la prestación de servicios integrales que combinan tratamiento químico, operación técnica y automatización, y el desarrollo de proyectos de infraestructura que abarcan desde el diseño y la ingeniería hasta la construcción y operación de instalaciones. Esa estructura le permite acompañar a sus clientes desde el insumo hasta la gestión integral del proceso.

Con presencia en 14 estados del país, Química Apollo combina experiencia técnica, capacidad de formulación propia y operación en campo para convertir el tratamiento de agua en un factor de competitividad industrial.