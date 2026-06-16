Fiscalía de Oaxaca detiene a presuntos integrantes de una red de cobro de piso

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la captura de tres presuntos integrantes de una banda que controlaba una red de extorsión y cobro de piso que operaba en distintos puntos del Estado de México, quienes el pasado fin de semana se encontraban hospedados en un hotel ubicado en el centro de la ciudad de Oaxaca.

La detención fue posible gracias a los trabajos coordinados de inteligencia entre la Fiscalía de Oaxaca y su homóloga del Estado de México (FGJEM). El arresto se realizó en cumplimiento de la orden de aprehensión 000239/2026, librada por el Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea.

A través de un comunicado, la FGEO expuso que, tras un exhaustivo seguimiento de gabinete y campo, agentes de investigación lograron ubicar a los objetivos en la capital oaxaqueña.

"El éxito de este operativo fue posible por el despliegue de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), perteneciente a la Fiscalía de Oaxaca, cuyos integrantes brindaron el apoyo táctico para ejecutar el mandato judicial en el establecimiento donde se ocultaban", aseveró.

Las investigaciones de la FGJEM permitieron establecer que los detenidos, identificados como Víctor R. M., Christian T. R. y Karla V. R., exigían 40 millones de pesos a un ayuntamiento del Estado de México.

De acuerdo con los datos de prueba recabados, su modo de operar se caracterizaba por su alta peligrosidad: ejecutaban el cobro de cuotas a personas dedicadas a actividades comerciales, empleaban violencia física, utilizaban armas de fuego y se ostentaban falsamente como integrantes de grupos vinculados con la delincuencia organizada para infundir miedo.