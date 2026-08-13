Caen dos sujetos ligados a una banda dedicada al secuestro y la extorsión

Un trabajo coordinado entre fuerzas estatales y federales logró la desarticulación de una banda de relacionada con los delitos de secuestro y extorsión, en China, Nuevo León.

En el operativo fueron detenidos dos hombres, quienes ya contaban con su respectiva orden de aprehensión.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detalló que los masculinos, quienes estarían relacionados con esta banda, son vinculados con al menos tres eventos delictivos de características similares.

Estas acciones derivan de una investigación iniciada por un evento criminal ocurrido el 9 de junio de 2026, en donde varias personas fueron privadas de su libertad en las inmediaciones de la comunidad La Ceja, en este mismo municipio.

Los presuntos responsables de este ataque fueron varios hombres, quienes posteriormente exigieron un pago a cambio de su liberación.

En la desarticulación de este grupo delictivo participaron elementos de la Fiscalía Antisecuestros y de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con Fuerza Civil, Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional.

La Fiscalía del Estado detalló que con este resultado “refrenda su compromiso de investigar y combatir este delito mediante acciones de inteligencia y operación, encaminadas a identificar, detener y desarticular a grupos vinculados con este tipo de conductas delictivas”.

Recientemente, en China, Nuevo León, ocurrió un caso de desaparición masiva de personas que cobró relevancia a nivel nacional.

Fue el pasado mes de marzo cuando el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata reportó la desaparición de ocho hombres en el rancho La Ermita.

Después de varias horas sin tener noticias acerca de su paradero, las autoridades de Nuevo León confirmaron que siete de esos ocho individuos ya habían sido localizados con vida y en aparente buen estado de salud, salvo uno, quien presentaba múltiples golpes en su cuerpo.

Hasta el momento se desconoce si la banda de secuestradores recién detenida en China, Nuevo León, tiene relación con este suceso.