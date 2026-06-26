Policía ambiental de Durango rescata a cría de zorro

Elementos de la Policía Ambiental rescataron a una cría de zorro en el poblado La Campana en la capital de Durango.

Fue a través del número de atención 072 que se recibió un reporte ciudadano.

La dependencia municipal explicó que durante esta temporada del año es común que algunas especies silvestres se acerquen a comunidades rurales en busca de alimento, agua o refugio para proteger a sus crías.

En ocasiones, los ejemplares jóvenes pueden separarse de su entorno natural y quedar expuestos a situaciones de riesgo.

El reporte ciudadano alertó sobre la presencia de un animal silvestre que se había refugiado al interior de un domicilio, debido al desconocimiento sobre la especie y el posible riesgo que pudiera representar, los habitantes solicitaron el apoyo de las autoridades.

Personal de la Policía Ambiental acudió de inmediato al lugar, donde localizó una cría de zorro atrapada en un almacén.

Tras una valoración inicial, el ejemplar fue asegurado de manera segura y colocado en una transportadora especializada para su traslado.

El cachorro fue canalizado al Zoológico Sahuatoba, donde especialistas realizarán la valoración médica correspondiente y brindarán los cuidados necesarios; una vez que se determine que se encuentra en condiciones óptimas, será liberado en su hábitat natural.

La Dirección Municipal de Medio Ambiente informó que durante los meses de mayo y junio se han rescatado 47 ejemplares de fauna silvestre, entre los que destacan víboras, tlacuaches y diversas especies de aves, gracias a la colaboración de la ciudadanía y la atención oportuna de la Policía Ambiental.