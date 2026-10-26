Rescatan a 12 personas privadas de la libertad en Tamaulipas; decomisan armas largas

En dos operativos realizados en la frontera norte de Tamaulipas, fuerzas federales y autoridades estatales rescataron a 12 personas que presuntamente se encontraban privadas de la libertad, detuvieron a un sospechoso y aseguraron armas, municiones y equipo táctico presuntamente relacionado con actividades criminales.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, una de las acciones ocurrió en Nuevo Laredo, donde elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional localizaron, durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre, un inmueble utilizado presuntamente como casa de seguridad.

En el lugar encontraron a 11 personas, entre ellas al menos tres mujeres y varios hombres, quienes presuntamente estaban privados de la libertad.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si entre las víctimas hay personas migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos.

Durante el operativo también aseguraron un arma corta, 15 cargadores, 378 cartuchos, equipo táctico —entre pecheras, fornituras y botas—, así como artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, utilizados para dañar neumáticos de vehículos.

En un segundo operativo, realizado en Matamoros, las autoridades reportaron la detención de una persona, la liberación de otra presuntamente secuestrada y el aseguramiento de armamento.

Entre lo decomisado se encuentran tres armas largas, 15 cargadores, 420 cartuchos y equipo táctico. Sin embargo, la información oficial difundida no precisa las circunstancias en las que se produjo la detención ni el sitio exacto donde se llevó a cabo esta intervención.

Ambas ciudades fronterizas enfrentan la presencia de organizaciones criminales que disputan o mantienen el control de distintas zonas.

En Nuevo Laredo opera el Cártel del Noreste, organización surgida de una escisión de Los Zetas, mientras que en Matamoros tiene presencia el Cártel del Golfo.

El Gabinete de Seguridad informó que las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Las personas rescatadas deberán recibir la atención necesaria y, conforme a los procedimientos legales, aportar información que permita esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables.

Armas y otros objetos decomisados en dos operativos en Tamaulipas Foto: Alfredo Peña

Matan a tres hombres y encuentran cuerpo de mujer

Hace dos semanas, en menos de 24 horas, Reynosa, Tamaulipas, registró el asesinato de tres hombres y el hallazgo del cuerpo de una mujer en una fosa clandestina, en una jornada marcada por hechos violentos en distintos puntos de la ciudad fronteriza.

El primer caso ocurrió a las 21:00 horas del domingo en la colonia Benito Juárez, al sur del municipio, donde personas cercanas a la víctima encontraron a un hombre sin vida dentro de su domicilio y con huellas de violencia.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el tipo de lesiones ni el arma que habría sido utilizada en la agresión.

Horas después, alrededor de las 07:00 horas del lunes, fue localizado el cuerpo de otro hombre, de entre 40 y 45 años, en un terreno baldío del fraccionamiento Reynosa, al oriente de la ciudad.

La víctima presentaba signos de violencia y en el lugar se encontraron huellas de arrastre, lo que hace presumir que pudo haber sido asesinado en otro punto y después abandonado entre la maleza. El hombre permanece sin identificar.

El tercer homicidio se reportó a las 12:30 horas en la colonia Integración Familiar, al poniente de Reynosa. Según los primeros informes, un hombre que viajaba en un Nissan Versa habría sido perseguido por los ocupantes de una camioneta tipo pickup.

Al llegar al cruce de las calles Integración Familiar y Con Amor, la víctima descendió de su vehículo, pero fue alcanzada por sus agresores y herida de muerte. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de la víctima ni el móvil del ataque.

En los tres casos, elementos policiales acudieron para tomar conocimiento de los hechos, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para las diligencias correspondientes.

Hallan a mujer en fosa clandestina

A estos hechos se sumó el hallazgo de una mujer enterrada en una fosa clandestina, en la parte posterior de la colonia Actrices Mexicanas, de Reynosa, Tamaulipas.

El descubrimiento ocurrió luego de que una llamada anónima a los números de emergencia alertara sobre la posible presencia de un cuerpo en el sitio.

Al inspeccionar el lugar, las autoridades confirmaron el reporte y localizaron a la mujer en avanzado estado de descomposición.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada y se desconocen las circunstancias de su muerte.

Los cuatro casos quedaron sujetos a las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar la identidad de las víctimas.