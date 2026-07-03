La SCJN garantiza seguridad jurídica para fortalecer turismo e inversión privada: Yasmín Esquivel

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, afirmó que México debe enviar un mensaje claro de seguridad jurídica para fortalecer la confianza de inversionistas, empresas y emprendedores, al sostener que los tribunales federales son garantes de la certidumbre que demanda el sector privado.

Esquivel señaló que el contexto económico del país obliga al máximo tribunal a brindar confianza a quienes invierten y generan empleo.

"En un momento en el que nuestro país crece tanto en inversiones como en exportaciones; atrae turismo con los nuevos recursos económicos que este sector inyecta a la economía; e inclusive participamos intensamente en el comercio multilateral con grandes países, estamos obligados como Tribunal Constitucional a enviar un mensaje muy claro en el sentido de que México sí ofrece la seguridad jurídica que demanda el sector privado", expresó la ministra.

Esquivel Mossa enfatizó que esa certeza debe beneficiar por igual a grandes empresas, pequeñas y medianas compañías, emprendedores y personas que arriesgan su patrimonio para desarrollar proyectos productivos.

Afirmó que quienes obtengan una sentencia favorable emitida por tribunales imparciales y con pleno respeto a la legalidad pueden tener la tranquilidad de que la Suprema Corte no modificará resoluciones que ya han quedado firmes.

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"Todas las personas deben estar tranquilas de que cuando tengan sentencias favorables de parte de tribunales imparciales y que actuaron con pleno respeto a la legalidad, esta Suprema Corte no modificará lo ya decidido", sostuvo.

Durante su intervención explicó que, cuando un particular demuestra después de un litigio que un acto administrativo carece de los elementos esenciales para su validez, no debe enfrentar nuevas cargas procesales para revisar un asunto que ya quedó resuelto, pues la sentencia favorable constituye la verdad legal desde el momento en que se emite.