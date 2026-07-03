Reino Unido: la crisis ya no es de líderes, sino de representación

La probable sustitución de Keir Starmer por Andy Burnham convertiría al Reino Unido en una nación con siete primeros ministros en apenas una década. La sucesión de gobiernos ya no responde únicamente a los avatares del liderazgo, sino a una crisis más profunda: el progresivo deterioro del vínculo entre representantes y representados.

Cuando Keir Starmer anunció su dimisión como primer ministro del Reino Unido, apenas dos años después de haber conducido al Partido Laborista a una de sus victorias más amplias en décadas, la noticia no hizo sino confirmar una evidencia que se viene consolidando desde el referéndum del Brexit: la inestabilidad política ha dejado de ser una anomalía para convertirse en un rasgo estructural del sistema británico.

Si Andy Burnham termina sustituyéndolo en Downing Street, como sugieren la mayoría de los análisis y los movimientos internos del Partido Laborista, el Reino Unido habrá tenido siete primeros ministros en apenas una década. Una cifra difícil de conciliar con la memoria histórica de una democracia parlamentaria que durante buena parte del siglo XX fue considerada paradigma de estabilidad institucional.

La cuestión, a la postre, ya no consiste en explicar la caída de un dirigente concreto, sino en comprender por qué todos los liderazgos terminan enfrentando un desenlace similar.

Desde entonces, el país ha atravesado una sucesión de crisis que han erosionado la confianza pública. David Cameron dimitió tras la victoria del Brexit. Theresa May quedó atrapada en la gestión imposible de la salida de la Unión Europea. Boris Johnson cayó bajo el peso de los escándalos asociados a su conducta durante la pandemia. Liz Truss protagonizó uno de los episodios más breves y desestabilizadores de la historia económica reciente del país tras el colapso de su programa fiscal. Rishi Sunak no logró revertir el deterioro del coste de vida. Y ahora Starmer abandona el poder pese a haber llegado con una amplia mayoría parlamentaria.

Lo significativo no es la diversidad de proyectos políticos, sino la recurrencia del desenlace: distintas orientaciones ideológicas, un mismo patrón de desgaste.

Las elecciones locales de mayo aceleraron el desenlace. El Partido Laborista perdió alrededor de mil concejales y registró retrocesos relevantes en territorios donde históricamente había ejercido hegemonía electoral. Para una parte de los diputados laboristas, el deterioro de la imagen del gobierno dejó de ser un problema abstracto para convertirse en una amenaza directa a su propia supervivencia política.

La victoria de Andy Burnham en la elección parcial de Makerfield terminó de reconfigurar los equilibrios internos. El exalcalde de Manchester no solo obtuvo un resultado contundente; también evidenció capacidad para recuperar apoyos en segmentos del electorado que el Partido Laborista había ido perdiendo de forma sostenida.

Burnham proyecta una imagen distinta a la de Starmer. Mientras el primer ministro saliente encarnaba un perfil más técnico, institucional y de corte gestionario, Burnham ha construido su identidad política sobre una relación más directa con las regiones del norte de Inglaterra y con sectores de la clase trabajadora que perciben que Londres ha concentrado durante demasiado tiempo el poder político y económico.

Sin embargo, su eventual llegada al gobierno no resuelve automáticamente las tensiones de fondo.

La economía británica mantiene tasas de crecimiento moderadas, pero persisten desequilibrios persistentes en el mercado de la vivienda, en los precios de la energía, en la presión sobre el sistema sanitario y en la gestión migratoria. Ninguno de estos problemas se origina con Starmer, ni admite soluciones de corto plazo.

A ello se suma una transformación más profunda del comportamiento electoral. Durante décadas, la política británica se estructuró en torno a identidades relativamente estables. Una parte significativa del electorado mantenía fidelidades partidarias prolongadas, en muchos casos heredadas y socialmente enraizadas. Ese esquema se ha erosionado de forma progresiva.

Las antiguas lealtades de clase, que estructuraron buena parte de la competencia entre conservadores y laboristas durante el siglo XX, han perdido densidad explicativa. El resultado es un electorado más volátil, menos previsible y crecientemente desconectado de las estructuras tradicionales de representación.

Diversos analistas describen este fenómeno como una crisis de representación más que como una crisis estrictamente de liderazgo. El problema no es únicamente quién ocupa Downing Street, sino la dificultad creciente de los partidos para traducir demandas sociales en proyectos políticos estables.

En ese contexto debe entenderse también el ascenso de Reform UK, liderado por Nigel Farage. Más allá de sus resultados electorales concretos, su crecimiento expresa la fractura de una parte del electorado con el funcionamiento del sistema político tradicional. Su figura opera menos como causa del fenómeno que como su síntoma político más visible.

Paradójicamente, la dimisión de Starmer se produce en un contexto en el que algunos indicadores macroeconómicos han mostrado cierta recuperación respecto a los niveles heredados en 2024. La inflación se ha moderado y determinados indicadores salariales han recuperado terreno. Sin embargo, la percepción social ha seguido una trayectoria distinta.

La política contemporánea parece confirmar una tensión estructural: la mejora de las variables macroeconómicas no se traduce automáticamente en una mejora de la percepción individual del bienestar. Entre ambos planos se abre con frecuencia una distancia que la estadística no logra cerrar.

Por ello, la verdadera cuestión no radica en si Andy Burnham será más eficaz que Keir Starmer en la gestión gubernamental. Esa comparación, aunque inevitable, pertenece al plano secundario.

La cuestión de fondo es si el sistema político británico conserva la capacidad de reconstruir el vínculo entre representantes y representados.

La evidencia acumulada desde el Brexit sugiere que el Reino Unido atraviesa algo más profundo que una sucesión de liderazgos fallidos: enfrenta una crisis de representación que pone en cuestión los cimientos mismos de su arquitectura política contemporánea.

La próxima transición en Downing Street será observada con atención dentro y fuera del país. Pero, independientemente de quién ocupe el cargo, el desafío seguirá siendo el mismo: responder a una ciudadanía que exige resultados tangibles y concede cada vez menos tiempo para obtenerlos.

Amos Olvera Palomino

*Analista amosop@hotmail.com

@PalominoAmos