El país de los eternos y costosos trámites; el laberinto en México

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Uno de los problemas estructurales que se tienen en México, respecto de la relación entre gobierno y sociedad es la excesiva cantidad de trámites que existen, en los tres órdenes de gobierno.

Al respecto, una de las mayores críticas que se han hecho es la relativa a que la regulación mexicana está asociada a dos factores: el primero es facilitar la corrupción, y el segundo, que su existencia tiene fines predominantemente recaudatorios y no, como debería ocurrir, para una eficiente regulación de la vida pública y para promover procesos de crecimiento y desarrollo ordenados.

Fuente: elaboración propia con base en los tabulados de la ENCIG, 2025, www.inegi.org.mx

En el reino de la ineficiente burocracia

Los datos de este gráfico muestran es la existencia de una burocracia territorialmente fragmentada, donde el acceso a derechos y servicios depende en buena medida del lugar de residencia. Desde una perspectiva internacional, los tiempos observados en varios estados mexicanos se encuentran muy por encima de los estándares prevalecientes en los países con administraciones públicas digitalizadas y orientadas al ciudadano. Más aún, evidencian que la carga regulatoria en México no sólo implica costos económicos, sino también incertidumbre, desincentivos para la inversión, pérdida de productividad y una percepción persistente de ineficacia gubernamental, factores que terminan debilitando la confianza social en las instituciones y limitando el potencial de desarrollo del país.

Fuente: elaboración propia con base en los tabulados de la ENCIG, 2025, www.inegi.org.mx

La magnitud del problema

Con base en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025, del Inegi, la población mayor de 18 años declaró haber realizado 395,202,000 trámites que debe llevar a cabo con una alta frecuencia. Si se considera que hubo 49.6 millones de personas mayores de 18 años que declararon haberlos llevado a cabo, se tiene un promedio anual de ocho trámites por persona.

Es importante decir que, en promedio, cada trámite les tomó a las personas 38 minutos, es decir, más de 250 millones de horas-persona dedicadas a la realización de trámites ante instancias gubernamentales.

Al respecto es importante decir que, si se toma como referencia el valor del salario mínimo general vigente en el país, el promedio por hora es de 38.4 pesos, lo que significa que en México se invierte, en trámites que se realizan frecuentemente, una cantidad de tiempo que, traducida en dinero, equivale a alrededor de 9 mil 600 millones de pesos por año. Y esto sin considerar los más de 12 millones de trámites realizados ante autoridades de tránsito y policía; ni los tiempos de traslado para llegar al lugar donde debe llevarse a cabo.

Hay otros trámites, que se realizan con menor frecuencia, y que en 2025 sumaron un total de 55.2 millones.

Sin embargo, este tipo de trámites tiene una duración mucho mayor, pues el promedio nacional es de dos horas con 18 minutos. Tomando la misma referencia salarial, el costo total en valor monetario sería aproximadamente de 5 mil millones de pesos; los cuales, sumados a lo estimado para los trámites de mayor frecuencia, hacen un total de aproximadamente 14.6 mil millones de pesos.

Estas cantidades no incluyen el costo del trámite como tal, por lo que, si se considera que muchos de esos trámites son auténticamente inútiles, el desperdicio anual de recursos se incrementa sustantivamente.

Los peores indicadores

De acuerdo con el Inegi, las entidades donde los trámites de mayor frecuencia, que toman mayor tiempo realizarlos, son: Chiapas, donde le promedio es de una hora con 29 minutos; el Estado de México, con una hora y cinco minutos; Jalisco y Morelos, con 52 minutos por trámite, en cada uno de ellos, y Nayarit y Zacatecas, con 51 minutos.

En sentido opuesto, los estados con menor tiempo son: Guanajuato, con 25 minutos, Baja California Sur, Nuevo León y Quintana Roo, con 23 minutos en cada uno de ellos, y Sinaloa, con 19 minutos en promedio.

Por su parte, los estados con trámites que deben llevarse a cabo con menor frecuencia, y donde se tienen los peores tiempos fueron: Chihuahua, con 6 horas y cuatro minutos; Oaxaca, con cinco horas y 39 minutos; Durango, cinco horas y nueve minutos; Hidalgo, tres horas y 10 minutos, y Puebla, con tres horas y seis minutos.