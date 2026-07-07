Avanzan obras contra anegaciones en la zona oriente del Estado de México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer que las obras de infraestructura destinadas a prevenir inundaciones en la zona oriente del Estado de México presentan un avance general de 90%.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que la mayoría de estos proyectos estarán totalmente concluidos en un lapso de 15 días, es decir, durante el mes de julio.

De acuerdo con la información oficial, ya se encuentran terminadas y operativas cuatro obras clave: la Laguna El Salado, el Colector Teotongo, el Colector Carmelo Pérez y el Cárcamo de Xochiaca. Sheinbaum destacó que estas infraestructuras ya fueron puestas a prueba con las lluvias recientes, permitiendo que espejos de agua importantes en Nezahualcóyotl se desalojaran en aproximadamente una hora y media.

Para finales de julio, se prevé la entrega del Colector Los Pinos y la Laguna Churubusco. Por otro lado, los trabajos en el Colector Chalco de Díaz Covarrubias concluirían para octubre.

De la Redacción