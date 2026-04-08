Incendio consume tiradero clandestino en Hidalgo

Un predio usado como depósito ilegal de basura en la colonia El Mirador en Zempoala, Hidalgo, se vio afectado por un incendio que generó alerta entre los habitantes.

Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), el lugar almacenaba desechos de jardinería, neumáticos y madera vieja, materiales que aceleraron la propagación de las llamas.

El fuego produjo una columna de humo negro visible desde varios kilómetros, afectando la visibilidad en partes del área metropolitana de Pachuca.

Tras el aviso, los bomberos acudieron de inmediato para controlar y mitigar el siniestro.

Las autoridades aseguraron que el incendio se encuentra bajo supervisión y que no representa un riesgo directo para la población.

Las labores de extinción continúan con el objetivo de apagar por completo las llamas y evitar que se reaviven.

Por su parte, la SSPH llamó a la ciudadanía a seguir las actualizaciones oficiales y mantenerse informada a través de canales confiables.

Bomberos acudieron a controlar y mitigar el siniestro Foto: Especial

A seis meses de la vaguada monzónica, Hidalgo mantiene labores de reconstrucción

A medio año del devastador paso de la vaguada monzónica que afectó a Hidalgo, el gobierno estatal mantiene operativos los trabajos de recuperación, aunque reconoce que los avances han sido más lentos de lo esperado por la población.

El gobernador Julio Menchaca Salazar explicó que factores técnicos, presupuestales y geográficos han complicado la reconstrucción, especialmente en regiones de difícil acceso como la Sierra Alta, la Sierra Gorda y la Sierra Otomí-Tepehua.

“Sabemos que la gente está impaciente, pero la orografía y las condiciones climáticas limitan la velocidad de los trabajos”, afirmó.

Durante una reciente reunión de gabinete, el mandatario confirmó que ya se desplegó maquinaria en las zonas más afectadas, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como con dependencias estatales. Los trabajos priorizan recursos federales y locales para atender los lugares con mayor daño.

La recuperación de viviendas también enfrenta retos significativos. Según el gobernador, la escasez de terrenos con servicios básicos adecuados ha dificultado la reubicación de familias, especialmente en 24 municipios considerados prioritarios. Actualmente se buscan alternativas en predios nacionales, ejidales y privados.

La vaguada monzónica dejó un saldo de 23 personas fallecidas, 8 desaparecidas, más de 3 mil viviendas a reubicar, 30 mil hectáreas de cultivos dañadas, y 200 zonas de alto riesgo, además de daños considerables en puentes, carreteras, escuelas y centros de salud.

Desazolve del Río Tlacolula

En Tlacolula, municipio de Tianguistengo, la administración estatal inició trabajos de desazolve y encauzamiento del río que se desbordó en octubre pasado durante la misma vaguada. La Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS) trasladó excavadoras al sitio y comenzó la remoción de 100 mil metros cúbicos de grava, arena y troncos a lo largo de mil 500 metros lineales por 40 metros de ancho, con el objetivo de reducir riesgos de inundación.

Un equipo de 10 colaboradores de la Dirección General de Conservación de Carreteras trabajará diariamente, apoyado por la comunidad local, que proporcionará hospedaje, alimentación y colaboración manual donde la maquinaria no alcanza. Paralelamente, se realiza un estudio hidráulico para garantizar protección a largo plazo a los habitantes de la región.

JCS