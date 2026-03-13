Renuevan el cerebro y corazón del Cutzamala; rehabilitación estratégica

SAN JOSÉ VILLA ALLENDE, Edomex.— A punto de cumplir 44 años de servicio, suministrando agua potable todos los días a 5 millones de habitantes de 13 alcaldías de la Ciudad de México y 15 municipios del Estado de México, el sistema Cutzamala vive un proceso de rehabilitación y modernización.

Con una inversión cercana a los 700 millones de pesos, se renueva el cerebro, el corazón y el alma de una de las infraestructuras hidráulicas más grandes e importantes del mundo.

Su antiguo centro de mando, con equipos obsoletos, identificado como el cerebro del Sistema Cutzamala, quedará irreconocible, una vez que concluya la instalación del sistema de última generación Scada (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), de diseño estadunidense y mano de obra mexicana.

Actualmente, con 28% de avance, Scada ya permite el encendido remoto de bombas y un monitoreo en tiempo real de las presas, a través de sensores y video de circuito cerrado enlazados por fibra óptica e internet satelital.

Citlalli Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), explicó que atrás quedó la medición manual que hasta hace poco se hacía con ayuda de una rústica regleta adherida a las torres de monitoreo de las presas.

La ingeniera civil con Master Internacional en Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas, detalló que la primera de las tres fases de SCADA, que incluye un módulo de Inteligencia Artificial, concluirá a finales de 2026 con un costo de 157 millones de pesos.

“Teníamos un estadal (regla graduada) o una regleta, y ahora ya con estos sensores, contamos con información en tiempo real de cada una de las presas, que podemos consultar, incluso, a través de una liga en el teléfono celular”, indicó.

TORRENTE VITAL

En la famosa Planta de Bombeo 5 (PB5), se encuentra el corazón del Sistema Cutzamala, que transporta un torrente, en esta época de estiaje, de 15 mil litros de agua potable por segundo, que después de elevar a 200 metros de altura, deja caer por gravedad hasta el Valle de México.

En total existen nueve equipos de bombeo, seis con capacidad de 4 mil litros por segundo y otros tres de mil 700 litros por segundo, que al año representan un gasto de aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos por consumo de energía eléctrica, equiparable a toda la luz que utilizan los habitantes de ciudades como Puebla o Morelia.

“Nos encontramos en el corazón del Sistema Cutzamala, aquí están algunos de los equipos de bombeo más grandes del mundo. En esta primera fase vamos a cambiar 10 válvulas esféricas, cuatro equipos de bombeo completos y siete rotores”, aseguró Peraza Camacho.

Las cuatro bombas y los siete rotores cuestan 188 millones de pesos y las 10 válvulas esféricas de alta presión 289 millones de pesos.

La directora general del OCAVM, dio a conocer que todas las piezas y refacciones se pidieron a los fabricantes en Francia y España, quienes tardarán entre 14 y 32 meses en entregarlas, dado su tamaño y complejidad.

Comentó que hasta ahora se tiene un avance de 17% en la PB5 y se espera finalizar el cambio de equipos sin interrumpir la operación y el abasto a la población en enero de 2028.

Aunado a lo anterior, se brindará mantenimiento y rehabilitación de equipos de filtración y cloración de la planta potabilizadora Los Berros, con una inversión de 79 millones de pesos.

CAPITAL HUMANO

Al centro de esta modernización, se encuentra el alma del Cutzamala, trabajadores que día y noche, sin descanso, se cercioran que todo funcione a la perfección, lo que le ha dado al sistema una confiabilidad de 99.9%.

Peraza Camacho destacó que alrededor de 350 personas laboran las 24 horas, en tres turnos, para dar continuidad al suministro de agua potable a la región.

Señaló que en gran medida, el éxito de la operación de más de cuatro décadas del Sistema Cutzamala, que se suponía sólo tenía una vida útil de 20 años, se debe al excelente mantenimiento que realiza el personal, que recibirá de nueva cuenta capacitación sobre los equipos.

La directora general del OCAVM, agregó que una vez concluida esta primera etapa de renovación, se realizará un nuevo diagnóstico para saber por dónde se debe continuar para darle larga vida al Cutzamala.

Adelantó que se tienen que revisar los 224 kilómetros de la línea de conducción, desde la presa más lejana El Bosque, en Zitácuaro, Michoacán, hasta aquí, Villa de Allende, Estado de México, donde se ubica la planta potabilizadora Los Berros, así como los 75 kilómetros de tubería de concreto preesforzado de 2.5 metros de diámetro, por donde viaja el agua hasta ser entregada en bloque a la Ciudad de México y el Estado de México.