Remodelación del Centro Vacacional Oaxtepec del IMSS potencia el turismo social

Como parte de las acciones impulsadas durante la gestión de su director general, Zoé Robledo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) consolida la modernización integral del Centro Vacacional Oaxtepec (CVO), complejo turístico fundado en noviembre de 1964 que actualmente dispone de más de 360 habitaciones para alojar a mil 566 huéspedes y un área de campamento de dos hectáreas con capacidad para cerca de mil casas de campaña.

El supervisor del área de Grupos y Convenciones del centro, Braulio Avilés Cerón, destacó que los trabajos de mejora abordan las áreas de hospedaje, convenciones y recreación, posicionando al complejo como un destino óptimo para el turismo social, familias y empresas.

Entre sus alternativas habitacionales destacan cabañas para cinco personas, casas para siete, hoteles ejecutivos para dos y opciones familiares para cuatro y seis personas, todas con acceso a albercas, plataforma de clavados, regaderas, estacionamiento y recintos deportivos.

La oferta recreativa y cultural del Centro Vacacional Oaxtepec resalta por sus atracciones históricas y de bienestar, como la Cúpula Geodésica, antiguo espacio de descanso del emperador Moctezuma I que abastece aguas mineralizadas azufradas provenientes del volcán Popocatépetl, y el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, inmueble del siglo XVI que resguarda pintura mural sacra y biblioteca.

La infraestructura incluye el estadio olímpico con pista de tartán y 5 mil 500 asientos, así como los restaurantes La Torre y Chula Vista. En materia de eventos corporativos, el auditorio Adolfo López Mateos ofrece aforo para 534 personas, complementado con salones ejecutivos equipados con aire acondicionado y conexión a internet.

La seguridad del recinto opera las 24 horas del día mediante dos accesos controlados e identificación por brazalete. Las cuotas de recuperación contemplan descuentos del 10 por ciento a derechohabientes, 25 por ciento a personal y jubilados del IMSS, así como tarifas preferenciales para adultos mayores con credencial del INAPAM.