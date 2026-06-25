Relaciones diplomáticas entre México y España son extraordinarias: ministro Albares

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, calificó como extraordinario el momento que viven las relaciones diplomáticas entre México y su país.

El funcionario ibérico acompaña en el viaje oficial a nuestro país al Rey Felipe VI, quien esta tarde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y mañana acudirá a Guadalajara al partido del seleccionado español contra Uruguay.

“España y México compartimos un firme compromiso con la democracia, el derecho internacional y el multilateralismo.

“España y México estamos unidos por profundos lazos culturales, históricos, económicos y, sobre todo, humanos. Seguimos fortaleciendo nuestras relaciones de hermandad y cooperación, proyectando nuestra voz iberoamericana e impulsando un futuro de prosperidad compartida”, sostuvo.

La comitiva oficial es integrada también por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón y el embajador español Juan Duarte Cuadrado.

Luego del encuentro en Palacio Nacional, el monarca español se trasladó de vuelta al aeropuerto capitalino para volar a la capital de Jalisco.