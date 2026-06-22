Regreso gradual: Solo 50% de escuelas en paro reanuda clases en Chiapas

Solo 50 por ciento de las escuelas que estaban en paro regresó a clases en Chiapas este lunes 22 de junio, luego de que los maestros realizaran reuniones informativas sobre los acuerdos alcanzados durante la huelga nacional.

De acuerdo con Sebastián Méndez Jiménez, de la Dirección Política de la CNTE, el regreso a clases será gradual. Por lo pronto, este lunes solo 4 mil 500 escuelas realizaron labores.

En cada región, los maestros deben realizar reuniones informativas no solo con el personal docente, sino también con los padres de familia, para dejar en claro que las demandas de abrogación de la Ley Educativa y de la Ley del ISSSTE siguen vigentes.

Señaló que el cierre del ciclo escolar está garantizado en Chiapas. En tanto, indicó que la CNTE no recibió dinero para beneficio de la dirigencia seccional y que se malinterpretó la entrega de 800 millones de pesos a la Sección 22, ubicada en Oaxaca.

Por ello, precisó que el cierre del ciclo escolar está garantizado en todas las escuelas del sistema educativo federal, como fue acordado por la asamblea nacional. Las mesas tripartitas, en tanto, concluirán con su cometido y posteriormente se normalizarán las actividades educativas.

Asimismo, afirmó que la Sección 7 de Chiapas no solicitó recursos o presupuesto alguno para beneficio particular de los maestros; lo que se planteó fueron demandas sobre la bilateralidad en los procesos administrativos y el pago de adeudos en los servicios básicos de las escuelas.

Los 800 millones de pesos solo se otorgaron a la Sección 22 del estado de Oaxaca, pero se ha malinterpretado el destino que tendrán esos recursos que entregará la Secretaría de Educación.