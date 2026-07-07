Rayos e incendios: así combatieron el fuego desde el aire en Nuevo León

El incendio forestal en el Cerro del Fraile, ocasionado por la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica, quedó totalmente liquidado este martes en el municipio de García, Nuevo León.

Protección Civil del estado informó que, tras horas de trabajo y la coordinación de distintas dependencias, se logró controlar y liquidar al 100 por ciento el fuego, que afectó 800 metros cuadrados de vegetación, principalmente palma, sotol y lechuguilla.

El incendio se registró en el Cerro del Fraile y, mediante el uso de herramienta manual en el perímetro, se logró su control y liquidación.

También se realizaron descargas de agua desde un helicóptero de la misma dependencia.

En el sitio se mantiene vigilancia por parte de elementos de Protección Civil de García.

En las labores participaron de manera coordinada elementos de Protección Civil de Nuevo León; un helicóptero de la misma dependencia; Protección Civil de García; Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración; Protección Civil de Juárez, y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).