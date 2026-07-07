Con piedras y palos, pobladores se enfrentan por un "arco de bienvenida"

Un enfrentamiento entre habitantes del ejido de Chililico, en Hidalgo, se registró este martes frente a las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en el municipio de Huejutla, luego de un conflicto comunitario que derivó en agresiones con piedras y palos.

De acuerdo con los reportes, previamente se había realizado un bloqueo sobre la vialidad ubicada frente al plantel educativo, lo que ocasionó afectaciones a la circulación vehicular en la zona.

La disputa está relacionada con la construcción e instalación de un arco de acceso hacia uno de los barrios de Chililico, proyecto que ha generado desacuerdos entre distintos sectores de la comunidad.

El altercado provocó momentos de tensión entre estudiantes, trabajadores y personas que se encontraban en las inmediaciones de la universidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre personas lesionadas, detenidas o los resultados de las acciones implementadas para controlar la situación.

Sin embargo, pobladores afirmaron que al menos una decena de pobladores de ambos bandos resultaron con lesiones.

Asimismo, se espera que las instancias competentes den seguimiento al conflicto para evitar nuevos episodios de violencia.

Indígenas toman alcaldía de Tepeji

Días atrás, una inconformidad de habitantes de la comunidad indígena de San Ildefonso, en Tepeji del Río, escaló con la toma de las instalaciones de la presidencia municipal, en exigencia de una mesa de diálogo para atender diversas demandas relacionadas con la representación de la comunidad y la atención a sus localidades.

Los manifestantes, quienes iniciaron las protestas desde el miércoles, rechazaron el reconocimiento de Melitón Donís como delegado, al afirmar que la asamblea comunitaria realizada el pasado 24 de mayo eligió como representante a Víctor Benítez Martínez. Por ello, solicitaron que se respete la determinación de la comunidad.

A la movilización se sumaron habitantes de otras localidades del municipio, quienes además pidieron la destitución de la alcaldesa Tania Valdez Cuéllar, al señalar una presunta falta de atención a las necesidades de las comunidades indígenas.

Los inconformes solicitaron la intervención del Gobierno de Hidalgo para instalar una mesa de negociación en la que autoridades estatales participen como mediadoras entre ambas partes.

La ocupación de la sede del ayuntamiento comenzó alrededor de las 9:00 horas. Hasta el momento no se había realizado una reunión entre autoridades municipales y los manifestantes.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Tepeji del Río indicó que mantiene disposición para establecer el diálogo, aunque señaló que este deberá llevarse a cabo bajo condiciones que garanticen la seguridad de todas las personas involucradas.