México refrenda respaldo a Cuba; seguirá el envío de apoyo humanitario

México, a través del representante permanente en Naciones Unidas, Héctor Vasconcelos, refrendó su respaldo a Cuba en la sesión plenaria de este martes en la cual se debate la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba”.

En su turno desde esta tribuna, el embajador mexicano reiteró que el gobierno federal continuará enviando apoyo humanitario a la población que hoy atraviesa un momento difícil ante la insuficiente generación de energía eléctrica, lo que provoca apagones en gran parte de esta nación caribeña.

Resaltó que “la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que nuestro país seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba mediante la provisión de alimentos, enseres e insumos fundamentales para aminorar el sufrimiento y las necesidades más apremiantes del pueblo cubano y continuará brindando apoyo en el traslado de asistencia proporcionada a la isla por otros países de la región.

Agregó que “estas acciones reflejan nuestra convicción de que la cooperación internacional y la solidaridad entre los pueblos constituyen la mejor respuesta frente a las dificultades que enfrentan nuestras naciones”.

Durante la segunda sesión plenaria para abordar este asunto, el representante mexicano reiteró que, conforme a sus valores de política exterior, “corresponde al pueblo cubano y solamente a él decidir su destino libre de presiones y de imposiciones externas. Es por ello que refrendamos nuestra histórica y consistente posición en contra del embargo económico, comercial y financiero, impuesto a Cuba desde hace más de seis décadas, al considerarlo contrario al derecho internacional, incompatible con los principios de la carta de las Naciones Unidas, ajeno a la convivencia pacífica entre los países y un obstáculo para el desarrollo del pueblo cubano”.

Subrayó que nuestro país aboga por la solución pacífica de las controversias y por ello rechaza las medidas coercitivas unilaterales y los embargos comerciales.

Estos solo dañan el bienestar de los pueblos, no construyen regiones ni de paz, ni de prosperidad”.

Recordó que recientemente, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que las recientes restricciones y el endurecimiento de las sanciones extraterritoriales en conjunto están perjudicando directamente a los cubanos, especialmente a los más vulnerables.

Resaltó que “cuando las medidas unilaterales impiden el acceso oportuno a medicamentos, retrasan miles de cirugías o limitan la llegada de asistencia humanitaria el impacto deja de medirse en simples cifras y comienza a medirse en vidas. Niños y niñas mueren porque los médicos carecen de acceso a suministros médicos mientras se duplica la tasa de mortalidad infantil y desciende la tasa de supervivencia del cáncer infantil”.

También dijo hay un claro deterioro de la situación humanitaria que hace impostergable poner fin a dichas medidas para revertir la compleja situación económica y social que enfrenta Cuba y avanzar hacia un hemisferio más próspero, más solidario y sobre todo más justo y pacífico.

Héctor Vasconcelos pidió, además, retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, cuya permanencia continúa generando obstáculos adicionales para las transacciones financieras y el comercio internacional de la isla.

La sesión de este martes que se amplió para el próximo viernes 10 con el objetivo de escuchar el resto de los posicionamientos de las naciones anotadas para ofrecer un mensaje al respecto, previo a la votación, representa la 33ª ocasión en que se hace un llamado a poner fin al embargo a Cuba.